Mila Ximénez sigue en plena lucha contra el cáncer. Su entorno más cercano se ha mostrado muy preocupado por su estado de salud.

Están siendo meses muy complicados para Mila Ximénez, que sigue inmersa en su lucha contra el cáncer. Apartada del trabajo y la televisión, sus salidas son contadas. O bien para acudir a nuevas revisiones médicas para ver cómo le está funcionando el tratamiento experimental al que se está sometiendo o en alguna que otra ocasión ha salido a comer con algunos amigos. Su entorno más cercano se ha mostrado muy preocupada por su entorno de salud. Ahora, ha sido su gran amigo, Jorge Javier Vázquez, quien ha revelado su último parte médico y ha contado cómo se encuentra la colaboradora de televisión.

Mila Ximénez se encuentra en plena lucha contra el cáncer

La colaboradora de televisión está luchando contra la enfermedad que anunció hace poco más de un año. Sus amigos han estados muy unidos a ella en estos momentos tan complicados. Este miércoles en ‘Sálvame’, Jorge Javier ha querido dar el último parte sobre su estado de salud. «Hoy he hablado con Mila y me ha encantado escucharla como la he escuchado. La he escuchado animada y me ha dado un subidón de alegría increíble, así que a seguir luchando y a seguir luchando«, han sido las palabras del presentador que siempre ha estado muy unido a Mila Ximénez y está siendo un gran apoyo para ella.

El pasado 21 de mayo, Mila Ximénez cumplió 69 años. A pesar de mantenerse alejada de las redes sociales, quiso agradecer todas las muestras de cariño que había recibido en ese día tan especial: «No sabéis cómo agradezco todas las muestras de cariño que he recibido en un día tan especial como hoy. Os quiero ❤️«, escribía junto a una fotografía en la que aparece los diferentes ramos de flores que recibió por el día de su cumpleaños.

La colaboradora de televisión se refugia en los suyos

La última vez que vimos a Mila fue el pasado 19 de mayo, junto a Belén Esteban. Ambas colaboradoras acudieron al hospital de La Luz, donde se está sometiendo a un tratamiento experimental en esta batalla, para una nueva revisión médica. Mila Ximénez entraba en las instalaciones sanitarias apoyada en Belén Esteban, quien le ha ayudado a poder entrar debido a su delicado estado de salud. A pesar de que ambas llevaban la mascarilla obligatoria, dejaban entrever el semblante serio y de preocupación. Su estado de salud es muy delicado y apenas tiene fuerzas, por este motivo requiere de la ayuda de quienes le acompañan al hospital para poder mantenerse en pie.

Mila Ximénez está completamente apartada tanto de la televisión como de las redes sociales para centrarse únicamente en su recuperación. Como hemos dicho anteriormente, sus familiares y compañeros de trabajo se han volcado con ella y le arropan en estos momentos tan delicados.