Nuevamente Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a cancelar su obra de teatro. El presentador tenía previsto actuar ayer noche en el ‘Reina Victoria’ de Madrid. Minutos antes del inicio de la representación y con parte del público sentado en las butacas, se comunicaba que no iba a haber función debido a un «indisposición».

Una noticia que ha adelantado el diario ‘La Razón’ donde se ha detallado que el teatro no contaba «con el aforo completo para la representación» de ‘Desmontando a Séneca’. El ‘Reina Victoria’ no ha dado ningún detalle de lo ocurrido a través de sus redes sociales. La venta para las próximas actuaciones de Jorge Javier Vázquez continúa en curso. La siguiente función es este mismo sábado a las 18 horas y también tiene previsto actuar mañana domingo, con dos funciones. No se trata de la primera ocasión en la que el de Badalona realiza una cancelación de última hora. El pasado mes de noviembre tenía programado actuar en la localidad murciana de Lorca, pero también faltó a su cita. Fue entonces cuando el ayuntamiento de la localidad adujo a «motivos de salud» para explicar la suspensión.

Distintos imprevistos

Las cancelaciones están siendo habituales en estos últimos meses. El pasado mes de septiembre tenía que actuar en el Teatro Bretón de Logroño y ese mismo día se informó de que se encontraba «indispuesto». Un día después de aquello el presentador reapareció en la pequeña pantalla y quiso explicar a la audiencia de ‘Sálvame’ lo que le había ocurrido. «Ayer tenía que haber estado en Logroño actuando, pero por un contratiempo no pude estar. Pido disculpas a toda la gente que iba a ir al teatro». Una aclaración en la que no entró en demasiados detalles de lo que había ocurrido.

Nos tenemos que remontar a 2019 para encontrar otra cancelación. Este fue el año en el que suspendió su función ‘Grandes Éxitos’ tras contar con un importante varapalo en cuestión de salud, sufrió un ictus y un aneurisma. Un punto de inflexión en su vida que le obligó a alejarse durante un tiempo de los platós de televisión. Los hechos ocurrieron cuando se encontraba de viaje a Marruecos. Nada más regresar a España sintió unos fuertes dolores en la cabeza por los que acudió de forma inmediata al hospital. Jorge Javier Vázquez tuvo que se intervenido de urgencia y permaneció un tiempo descansando en casa, retirado de su trabajo delante de los focos. «Me operaron el lunes y el viernes me dieron el alta. Sigo a rajatabla lo que me han dicho los médicos. Quiero vivir, me gusta vivir, y si hay que cortar con cosas se corta», afirmó el presentador durante una entrevista con Bertín Osborne.