En su regreso a televisión, el presentador ha admitido que ha necesitado pensar mucho en Mila Ximénez durante sus vacaciones.

Jorge Javier Vázquez ha puesto fin a sus vacaciones y ha regresado a un plató completamente marcado por las tensiones entre sus colaboradores. El presentador se ha sentado en ‘Viernes deluxe’ para analizar la situación por la que atraviesa ‘Sálvame’, ha hecho autocrítica tras la emisión del documental de Rocío Carrasco y ha aprovechado la ocasión para lanzar una petición para zanjar así con todas las polémicas de los últimos meses.

Jorge Javier Vázquez está cansado de la crispación que hay en el país y no está dispuesto a que ‘Sálvame’ siga la misma estela. Por ello, tras un breve enfrentamiento entre Belén Rodríguez y Kiko Matamoros, el presentador le ha pedido a todos los colaboradores que pongan fin a todas y cada una de sus polémicas y remen a favor de hacer un programa en el que sentirse cómodos y no esté polarizado.

«Hemos perdido el tono y no podemos permitirnos estar en esta posición. Con toda la polarización que hay fuera, me niego a que este plató sea una extensión de lo que tanto criticamos. Vamos a dejar de estar tan enquistados, es un auténtico rollo. Bastante caldeada está la calle con para venir aquí y estar a cara de perro«, ha opinado el de Badalona.

En su cara a cara con Kiko Matamoros, Jorge Javier Vázquez reconoce que el error que han cometido tras la emisión del documental de Telecinco ha sido que «hemos hablado de más, han sobrado opiniones«. En su autocrítica, el de Badalona reconoce que el documental le ha venido grande a todo el mundo de la cadena: «Cuando ella lo hizo, jamás pensó que iba a tener tanta repercusión. Todo el entramado era desconocido y nos ha superado a todos. Ha sido un detonador de muchas estructuras, se ponía sobre la mesa cosas y conceptos que he escuchado por primera vez en mi vida«.

Por su parte, Kiko Matamoros ha lamentado el hecho de que le señalen por no posicionarse al lado de Rocío Carrasco, llegando a admitir que ha echado en falta escuchar varias opiniones: «Hemos jugado de forma torpe todos, han sobrado muchas opiniones, pero han faltado otras. La gestión que hemos hecho de su testimonio ha sido un error».

El duelo de Jorge Javier Vázquez tras la muerte de Mila Ximénez

Sobre sus vacaciones, Jorge Javier Vázquez ha admitido que ha necesitado hablar de Mila Ximénez. El presentador atraviesa su particular duelo y se enfrenta a un vacío que sabe que no va a llenar con nadie. Sobre la muerte de la periodista, el de Badalona sintió la necesidad de parar, entender lo que había pasado y asumir que uno de sus pilares fundamentales ya no estaba. «Decidimos dejar de hablar de ella. Por lo traumático que fue, decidimos cortarlo y no queríamos que la gente pensara que nos estábamos aprovechando de su ausencia», ha reflexionado.

A lo largo de estas semanas de desconexión, Jorge Javier Vázquez no ha parado de pensar en Mila Ximénez, en los buenos momentos que compartió con ella y reconoce que se siente feliz de que se fuera en el mejor momento de su vida: «Cuando me toque me gustaría seguir como ella, irse en ese momento de plenitud me parece algo bien».