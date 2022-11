La reciente entrevista de Raquel Mosquera en ‘Sábado Deluxe’ puso de manifiesto las diferencias entre la peluquera y Jorge Javier Vázquez. Ambos se enzarzaron ante las cámaras en una fuerte discusión después de que la viuda de Pedro Carrasco reconociera que no ha visto los documentales de Rocío Carrasco. Entonces, el presentador le lanzó duros reproches. Este jueves ha vuelto a dedicarle severas palabras al hablar de la noche en la que Pedro Carrasco mantuvo una fuerte discusión con su hija. Y ha hecho mención al estilo de vida que tenía la viuda del púgil cuando estaba casada con segundo marido, Tony Ankipe.

«Si Rocío dice que su padre salía haciendo eses era por algo. Evidentemente, ella vio lo que sucedía. Esa noche, lo que bebe Pedro no es agua. Hasta que Rocío en un momento dijo: ‘Basta, hasta aquí’. La que servía era Raquel Mosquera», ha arrancado diciendo en ‘Sálvame‘. «Para una hija no debe ser agradable reconocer que su padre salía, según contó después Raquel Mosquera, haciendo eses haciendo eses por la carretera. Porque no había bebido agua, directamente. No paraban de echarle alcohol… agua con misterio. Y fue Rocío Carrasco la que dijo ‘hasta aquí».

«Cuando aparece Tony Anikpe en la vida de Raquel Mosquera, la de programas que se hacen hablando de la vida que llevaba», dice Jorge Javier

Hablando de manera enérgica, ha tirado de memoria y ha recordado momentos del pasado de Raquel Mosquera. «Y con esto termino, de verdad», continuaba. «Ahora recordando… La memoria de la televisión es muy efímera. Pero cuando aparece Tony Anikpe en la vida de Raquel Mosquera, la de programas que se hacen hablando de la vida que llevaba Raquel con Tony Anikpe. Que la memoria que tenemos es muy corta. Reconozco mi error, de quedarme con lo más cercano de la memoria».

«Al final hay que tirar de hemeroteca. Vamos a ver los pollos que se han montado en los platós de televisión con Raquel Mosquera, los reportajes con Tony Anikpe, el mercantilismo que abundaba en esa relación y el tipo de vida que llevaban. ¡Que estamos ahora sorprendiéndonos!», soltaba un contundente Jorge Javier. «Ahora no podemos vender la falsa imagen de ‘se tomaba una copita’. El alcohol es una droga, hay que dejarlo bien claro. No hay que ponernos románticos con ese tipo de situaciones. Evidentemente, cada uno es dueño de su propio destino, por supuesto».

Cabe recordar los reproches que hace menos de una semana le dio el de Badalona a la peluquera: «Tienes un morro que te lo pisas. Eres muy poco valiente. Si fueras valiente dirías que esta tía miente, pero no tienes esa valentía. Se te ha pillado con el carrito del helado. Nos estamos dando cuenta de cómo nos has engañado durante años», ha reprochado Jorge Javier Vázquez a la invitada muy indignado. «Estás totalmente acorralada y estás faltando al respeto. Has quedado como una indocumentada que está aliada con el ‘Ser’ que te maneja y utiliza para destrozar a Rocío Carrasco. Eres otra de sus víctimas y tú te has dejado».