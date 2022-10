Este jueves, el plató de ‘El Hormiguero’ programa ha recibido la visita de Los Morancos. El dúo cómico formado por los hermanos César y Jorge Cadaval ha hablado con Pablo Motos de sus 43 años de experiencia profesional en el mundo del humor, así como de su espectáculo «Todo por la Matria», que interpretan en el Teatro Coliseum de Barcelona desde el próximo 7 de octubre hasta el mes de noviembre. En su intervención en el programa de Antena 3 han tenido tiempo de recordar a miembros de su familia que ya no están, como sus padres o su hermano Carlos, fallecido el 15 de agosto de 2017 de un infarto. Jorge ha contado una anécdota familiar y no ha podido evitar emocionarse al rememorar a su hermano. «Mi hermano Carlos, al que echo de menos diariamente, trabajaba en el Banco Exterior de España y un día le toca la caja de Hacienda», relataba. No ha ocultado que estaban muy unidos: «Éramos gemelos».

También ha hablado de sus padres y las mil anécdotas que ha vivido la familia a raíz de su muerte: «Mi madre no quería incinerarse. Ella me decía: ‘Es que meterme allí con papá, con una luz’. Y yo: ‘Mamá, si vas a estar muerta, no vas a ver nada’. Y ella: ‘Eso es lo que tú te crees. ¿Y si me despierto?’ Mi padre se había pagado su parcelita en el cementerio. Lo había pagado toda la vida. Estaba mi abuela Marina, de Cataluña, la madre de mi padre, mi madre… Había de todo allí abajo. Yo iba cada 15 días iba a ver a mi madre, pero habñia tardado mucho en ver a mi padre. El primer día llego y había una tumba enfrente a la de mi padre. Se llamaba Manuel no sé qué. Y le digo: ‘Don Manuel, ¿no le importa que me siente yo encima suya?’. Papá, sabes que no he venido nunca aquí, pero mamá me puede… Me pegué una retahíla… Así me tiré un año. La pérdida me dolió mucho. Y me duele».

«Un día se me alumbra la cabeza y digo: ‘Voy a sacar a papá y a mamá de allí, y a la abuela. Y los pongo en un columbario», continuaba. «Saco a mi padre y no estaban los vaqueros. Pero si a mi padre que lo enterramos con Levis Strauss de los buenos… Se lo han llevado. Total… El pantalón apareció. Llego allí y nos dan las dos bolsitas, más la de mi madre. Luego nos vamos pa’ Triana. Llegamos a Triana y digo: ‘Ay, papá, que nos vamos una vueltecita por Triana, qué bien te va a venir. Otra vez en el barrio’. Luego hablo con el cura de Santa Ana y me dice que el columbario general. Se echan las cenizas de todo el mundo. Y yo digo: ‘A ver si le va a caer una porra a mi madre que no es la de mi padre».