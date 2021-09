Joaquín Prat habla de su separación de Yolanda Bravo

Joaquín Prat no es muy dado a hacer declaraciones sobre su vida personal. De hecho, son contadas las veces que lo vemos públicamente fuera de los platós de Mediaset. Sin embargo, el presentador de televisión se ha convertido en noticia en los últimos días después de que SEMANA publicara en exclusiva su separación de Yolanda Bravo tras 12 años de relación.

Pues bien, en una de sus salidas de las instalaciones de Mediaset, se le ha preguntado a Joaquín Prat por su separación. Y ha confirmado la noticia que dio SEMANA: «No, no te puedo atender porque ya sé lo que me vas a preguntar», ha dicho en tono de broma. «Yo vivo de mi trabajo… Si ha salido en todos los medios ya lo habéis visto, yo no tengo más que añadir», declara.

El presentador de televisión es una de las caras conocidas de Cuatro y Telecinco, lo que hace que tenga que pasar muchas horas en las instalaciones de Mediaset. En cuanto a cómo se encuentra tras la drástica decisión que ha tomado él y Yolanda, Joaquín es tajante: «Estoy bien, feliz».

Haciendo gala de su hermetismo, Joaquín Prat prefiere no desvelar los motivos que les ha llevado a tomar esta decisión: «Se habla de muchas cosas, pero yo no hablo de nada. Eso lo sabemos quien lo tiene que saber y yo, y ya está». Ahora empieza una nueva etapa para el presentador que asegura ser «un hombre que vive el presente mirando al futuro», termina diciendo.

Joaquín Prat y la que ha sido su pareja, Yolanda Bravo, han puesto fin a su historia de amor tras 12 años juntos y un hijo en común. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la pareja ha decidido separase, tanto es así que el presentador ya ha pasado este verano alejado de ella. El periodista ha optado una vez más por desplazarse a Mallorca junto a su familia, una época estival que él ha calificado de ‘inolvidable’, pero en la que no ha habido ni rastro de Yolanda.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo comenzaron su relación en el año 2009, justo el año que supuso un antes y un después en la carrera del comunicador. Fichó por ‘El programa de Ana Rosa’ y desde entonces su éxito se ha convertido en imparable. Prueba de ello que años más tarde empezara como presentador en ‘Cuatro al día’, dos proyectos que le obligan a estar fuera de casa muchas horas al día. Su agenda laboral es muy intensa y eso puede haber repercutido en la separación de la pareja después de más de una década en común. Joaquín Prat se ha refugiado en su familia para afrontar el nuevo momento que ha le ha tocado vivir. A pesar de que para él Yolanda y su hijo siempre han sido su prioridad, el trabajo le ha quitado muchas horas en su día a día para disfrutar de ellos.

Este verano se le ha podido ver en altamar junto sobrinos, su hijo o su madre, entorno que le ha ayudado a olvidar el mal momento sentimental al que estaba haciendo frente. Una relación que termina con un hijo en común, pero con otros 3 hijos que Yolanda Bravo aportó a su relación, quienes por cierto han sido muy importantes para el presentador. Fue meses después de divorciarse de su primera mujer, Paula González, con la que estuvo casada cinco años, cuando conoció a Yolanda Ramos. Se convirtieron en familia numerosa en muy poco tiempo, no obstante, la relación que unía a Joaquín Prat y su pareja ha terminado. En SEMANA te detallamos en exclusiva cómo ha sido el verano del presentador así como todos los detalles de una ruptura que muchos consideraban inesperada.