Tras conceder su primera entrevista en televisión, Joaquín, el ex novio de Ana Soria vuelve a hablar a pesar de las represalias legales de Enrique Ponce

Este fin de semana, Joaquín Giménez, exnovio de Ana Soria, se sentó por primera vez en un plató para hablar de cómo fue su relación con la actual pareja de Enrique Ponce. El joven sacó la artillería pesada contra la almeriense e incluso se atrevió a asegurar que Ponce no ha sido el primer torero con el que Ana ha mantenido conversaciones. De hecho, él mismo aseguró que mientras estaba con él ya hablaba con otro. La presencia de Joaquín en un plató de televisión ha hecho que Enrique Ponce mandara a sus abogados a enviarle un burofax al joven, algo que a este no parece preocuparle: «No tengo ningún miedo», ha sentenciado.

El ex de Ana Soria asegura que hay mucho que decir

Durante su entrevista a ‘Viva la vida’, Joaquín aseguró que el motivo de su ruptura con Ana Soria fue porque él descubrió que Ana hablaba “con un torero mayor, casado y con hijos”. En ese momento, la joven le pidió que no contara nada y después también sus abogados le habrían pedido lo mismo. En ese momento, desconocía si era Enrique Ponce o no: «Me decía que le comentaba alguna foto de Instagram y cosas así”. Además si se atrevió a desvelar que no le veía futuro a su relación con el torero: “A ella la veo impactada, ilusionada pero por la diferencia de edad, no sé si va a llegar lejos. No le veo futuro”, contó.

Ahora, vuelve a enfrentarse a los micrófonos y habla de nuevo. En conversación con Europa Press, a quien le asegura no tener miedo de las amenazas de posibles demandas por parte de Enrique Ponce y Ana Soria, también asegura que hay mucho más que contar: «Quedan muchas cosas por hablar. Las fechas no cuadran y creo que hoy nos hemos dado cuenta de muchas cosas», explica el joven, que mantuvo una relación de ocho meses con Ana Soria. Puedes ver todas sus declaraciones en el siguiente vídeo, no te lo pierdas.