Jesús Vázquez es uno de los presentadores con mayor carisma de nuestro país. El gallego, de 55 años, lleva tres décadas al pie del cañón durante las cuales lo ha hecho casi todo en televisión. Ahora, se ha sentado en el plató de ‘Volverte a ver’ donde se ha abierto en cuestiones personales de la mano de Carlos Sobera. Desde el amor de su vida, Roberto Cortés, con quien lleva casi 20 años, a la pesadilla que vivió por el caso Arny.

Muy sentido, ha vuelto a recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida: cuando le involucraron en aquel escándalo de prostitución de menores. Lo hacía subrayando que para él fue «muy liberador» pronunciarse públicamente sobre el tema. Lo hizo por primera vez durante la entrevista que concedió en el programa de Bertín Osborne el año pasado. «No sabes en las redes las cosas tan bonitas que me ha puesto la gente, tan, tan increíblemente bonitas».

También explicaba cómo después de aquella sonada entrevista una periodista -a quien no ha querido nombrar- escribió un artículo pidiéndole perdón públicamente. «Diciéndome que ella participó en aquel linchamiento porque entrevistó a algunos de los testigos. Cuenta que los testigos le dijeron que todo era mentira. Me decía: ‘Te pido mil perdones por el daño, no era consciente que tú y tu familia estabais sufriendo tanto. Nunca me perdonaré por la periodista de mierda que fui'».

Asimismo se ha pronunciado sobre cómo vivió el fallecimiento de su madre a quien le había mentido en su lecho de muerte junto a sus hermanos para que creyese que su hijo ya no estaba implicado en aquel escándalo. La noticia de la muerte le pilló en el AVE: «Después de mentirle a mi madre yo tenía que volver a la realidad. A todos los sitios que me llamaban, que no eran muchos, yo iba. Justo me llamaron de ‘Canal Sur’. Yo dije que no me iba a rendir hasta que saliese la verdad. Me llamó mi hermano y me dijo que ya. Llegué a Sevilla y me subí a otro AVE de vuelta. No te puedes imaginar cómo fue ese tren de vuelta».

El amor de su vida

Jesús Vázquez también ha recordado cómo comenzó su historia de amor junto a Roberto Cortés. Llevan casi 20 años de relación, más de 15 unidos en matrimonio. «Me sedujo él a mí de lejos», ha confesado. «Es el tipo de chico que me gustaba. A través de un amigo común le dije que le invitaba a tomar una copa y me rechazó». A pesar de todo, el presentador insistió y ahí comenzó todo. Resumía su romance con las siguientes palabras: «Se giró, de repente nos miramos y de ahí hasta hoy».