Aunque no lo había hecho público, Jesulín de Ubrique tenía intención de seguir toreando. Cuando se anunció su corrida en Cuenca del 19 de agosto, fue él mismo el que negó su intención de volver a los ruedos. Es más, en una entrevista en ‘Espejo Público’ reconocía que, al empresario de la plaza, buen amigo suyo, le costó convencerle de hacerlo: “Maximino ha sido una persona que insistentemente me ha estado poniendo el caramelo y yo nunca he querido”.

13 Cuenca era solo el principio de su regreso Pero al final accedió y una cosa ha llevado a la otra. Cuenca dejó de ser una reaparición esporádica para convertirse en el principio de una nueva etapa. Semana puede confirmar que Jesús tenía intención de volver poco a poco a su profesión, pero el sueño se ha frustrado. 12 Un accidente trunca sus ilusiones El pasado 1 de septiembre Jesús participó en un festival en Porcuna, Gijón, con tan mala suerte que, en plena faena, se cortó un tendón de la mano con la espada y tuvo que ser intervenido de inmediato. La lesión no revista de gravedad, pero ha sido la causante de frustrar el sueño de volver a comenzar. SEMANA ha confirmado a través de fuentes del Ayuntamiento que Jesús tenía cerrado el cartel en Fuente del Maestre, Badajoz, para el próximo 14 de septiembre. Pero ha tenido que cancelarlo, la lesión no le permite torear y ya tiene sustituto, El Cid. 11 Quiere que le recuerden como un buen torero Un contratiempo que llega en el peor momento, en el de echar atrás algo que había comenzado casi por casualidad, pero en lo que tenía puesta toda la ilusión. Jesús quería que se volviera a reconocer como torero, como profesional, y no como personaje del mundo del corazón. Todavía no está todo perdido. Su lesión es de recuperación lenta pero posible. ¿Habrá más oportunidades una vez acabada la temporada de verano? 10 Jesús volvió a los ruedos Su reaparición en Cuenca el pasado 19 de agosto fue muy comentada. Le apoyó toda su familia y salió triunfante del ruedo 9 Ya había toreado en Fuente del Maestre Lo hizo en 2011, en una corrida muy especial, pues fue un mano a mano con su hermano, Víctor Janeiro, que sigue en activo, y al que siempre ha apoyado 8 Jesulín no quería volver Cuando comenzó la promoción de la corrida de Cuenca dijo que se trataba de algo aislado, que le apetecía tomárselo como un reto, pero que no se planteaba volver de manera seria 7 Lesión en el tendón El pasado 1 de septiembre ya participó en un festival en Gijón y fue entonces cuando se cortó un tendón de la mano con la espada, esto ha provocado que haya tenido que anular otras corridas que ya tenía cerradas y que le hacían mucha ilusión 6 Ya le han encontrado sustituto En Badajoz no podrá ser. Aunque Jesús tenía la intención de reaparecer poco a poco, finalmente todo se ha quedado en nada, tras el accidente de Gijón ha tenido que anular la siguiente corrida, en Badajoz, y ya le ha buscado sustituto, El Cid 5 María José no está del todo recuperada Aunque él mismo dijo que María José cada día estaba mejor, lo cierto es que ha vuelto a haber rumores de ingreso. Para Jesús, volver al mundo del toro, era una vía de escape ante estos problemas, aunque nunca ha dejado de apoyar a su mujer 4 La recuperación es lenta El gran problema de la recuperación es que necesita tiempo y, cuando estos meses hayan pasado se habrá acabado la temporada taurina y deberá esperar hasta primavera del año que viene para tener una nueva oportunidad 3 Su pasado juega a su favor Si quisiera continuar en la próxima temporada no tendría grandes problemas, Jesús lleva 28 años en el mundo del toro y tiene grandes amigos que contarían con él sin pensárselo 2 Jesús tiene pensado su gran momento en el ruedo Ya ha dado algunas pistas, a Jesús janeiro le encantaría celebrar los 30 años de su alternativa, que se cumplen en 2020, en una corrida en la que ya le ha propuesto a Francisco Rivera acompañarle. 1 Tiene el apoyo de su familia La decisión de parar fue suya y la de volver también, en más de una ocasión ha explicado que tiene el apoyo de su familia, pero que cree que este tipo de decisiones son muy personales. A pesar de todo, su mujer, María José Campanario, siempre está junto a él.