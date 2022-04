Jesulín de Ubrique ha visitado el plató de ‘El Hormiguero‘ para hacer un repaso del programa ‘El Desafío‘, de Antena 3, producido por Jorge Salvador y Pablo Motos. El torero ha arrancado su encuentro con el presentador valorando u experiencia en este concurso de retos en el que cada semana se pone a prueba su valor, su tenacidad y sus miedos. «Ser torero no significa que no tengas miedo», ha confesado. «Todos los toreros tenemos miedo, pero es algo que intentamos controlar. Te pones delante de un toro de 500 kilos y te juegas la vida. Es una profesión tan bonita, tan pura y tan difícil que no hay nada hecho».

Su participación en el espacio ha supuesto una especie de renovación para el gaditano, a quien le ha tocado enfrentarse a situaciones completamente nuevas, como superar su claustrofobia, hacer un remake del single con el que arrasó en los 90 -‘Toda, toda’ o ver cómo su mujer, María José Campanario, lo sorprendía en el plató protagonizando una de las pruebas más difíciles del espacio: la apnea. «Yo no podía hacer nada porque si ella lo tenía que hacer… La verdad es que lo hizo estupendo. Que te voy a decir de mi mujer», ha destacado el diestro. La catalana conseguía aguantar la respiración debajo del agua 3 minutos y 32 segundos. Una hazaña que celebrara por todo lo alto.

Ha sido precisamente la odontóloga una de las preguntas más esperadas de la noche. Motos le ha preguntado cómo se encuentra en su tercer embarazo. Estele ha respondido de manera breve: «Está estupendamente, gracias a Dios. Ya está en la recta final y casi es un niño de ‘El Desafío». Con estas palabras dejaba caer que, quizás, su esposa estuviera ya embarazada de su tercer hijo en común cuando formó parte de ‘El Desafío’… o que en las semanas de grabación fue cuando se quedó en estado.

A sus 42 años, María José Campanario lleva un embarazo de riesgo. Enferma de fibromialgia desde hace más de una década, esta dolencia la hacer padecer numerosas molestias, como fuertes dolores. «Es una enfermedad invisible, solo la percibimos los que la padecemos. Y es muy complicado que la gente a tu alrededor te entienda, porque hay días en los que realmente no te puedes mover y es bastante duro. Ha habido días en los que me he sentido completamente inútil», ha confesado ella. Centrada al máximo en los cuidados que requiere su embarazo, desde que se supo que tendrá un bebé apenas sale de casa. Solo lo hace muy puntualmente para acudir a las revisiones médicos con su ginecólogo.