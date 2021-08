En su verano más especial, la modelo y su marido han disfrutado de un divertido plan familiar junto a Fran y Jota.

Jessica Bueno está pasando por su mejor momento después de haberle dado la bienvenida a su tercer hijo, el segundo fruto de su relación con Jota Peleteiro. Está siendo un verano de lo más especial para la modelo y por ello no duda en compartir con sus seguidores los divertidos planes familiares de los que está disfrutando en los últimos días de sus vacaciones. La ex de Kiko Rivera ha presumido orgullosa del primer concierto al que han asistido sus hijos mayores.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro se lo han pasado en grande este sábado mientras que asistían con sus dos hijos mayores, Francisco y Jota, además de unos amigos, al concierto de Morat. Entusiasmados y con una sonrisa de oreja a oreja, la feliz familia disfrutaban como auténticos niños pequeños durante la actuación del grupo favorito de la modelo en Starlite en Málaga. Como era de esperar, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no dudó en inmortalizar algunos de los mejores momentos y compartía alguna que otra imagen en sus redes sociales.

«Ayer disfruté muchísimo con mis hijos mayores y mi marido en el concierto de Morat. Su primer concierto y, por lo felices que se les veía, creo que repetiremos experiencia pronto«, aseguraba y no podía evitar ocultar su entusiasmo por vivi junto a sus pequeños sus primeras veces. Y no es para menos. En los últimos meses, Jessica Bueno ha sido testigo de los momentos más especiales de sus retoños. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, la modelo celebrara la Primera Comunión del hijo que mantiene con Kiko Rivera, así como el bautizo de su segundo hijo. Un evento familiar en la que dejó patente la complicidad que tiene la joven con su marido y en el que se puso de manifiesto lo orgullosa que se sentía de sus «chicos».

A pesar de que ha pasado por una montaña rusa de sentimientos en los últimos meses, lo cierto es que Jessica Bueno está pasando su mejor momento y tiene muchos motivos por los que seguir celebrando la vida. Hace unos días, la modelo cumplía 31 a bordo de un barco en alta mar y lo hacía brindando por la familia que había formado junto al jugador de fútbol. «He terminado un grado de cuatro años, formada en una profesión que me apasione. No estoy tan en forma como otros veranos pero he llegado a los 31 años sintiéndome joven y con ganas de disfrutar de esta maravillosa vida que Dios me ha regalado», expresaba.

Recuperándose tras la llegada del pequeño Alejandro

El pequeño Alejandro vino al mundo el pasado 13 de julio a través de una cesárea. A lo largo de las últimas semanas, Jessica Bueno se ha abierto en canal con sus seguidores y no ha querido ocultar el proceso de recuperación para volver a mantener su figura. Eso sí, insiste en que recuperar su peso no está entre sus principales prioridades y recalca que está centrada en cuidar al recién nacido, así como en llevar a cabo un sinfín de planes junto a los suyos.