La modelo ha compartido emocionada el momento en el que sus dos hijos mayores, Fran y Jota, han conocido al pequeño Alejandro.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro están pasando por una de las etapas más felices de su vida después de que el pasado 12 de julio le dieran la bienvenida a su segundo hijo en común, el pequeño Alejandro. Unos días después de dar a luz, la modelo, que se encuentra ya en casa, ha compartido el bonito encuentro entre el recién nacido y sus otros dos hijos, Jota y Fran.

A Jessica Bueno se le cae la baba con la reacción que han tenido sus hijos mayores, Fran y Jota, al tener en brazos al pequeño Alejandro. La mujer de Jota Peleteiro ha compartido el encuentro entre los hermanos a través de sus redes sociales y se ha mostrado emocionada con la familia que ha formado. «Puede pasarse un buen rato con su hermanito en brazos, mi pequeño Jota es un súper hermano mayor», escribe la modelo junto a una imagen en la que podemos ver a los dos hermanos.

De la misma forma, y poco tiempo después, la orgullosa mamá se mostraba afortunada por tener a sus hijos en su vida y reconocía, con cierta melancolía, cómo le estaba afectando el paso del tiempo al ver a su hijo Francisco, el que tiene en común con Kiko Rivera, tan mayor. «Se comporta como un niño aún más mayor cuidando de su bebé. Me derrito cuando los veo así», incide la joven.

Tras muchos días de espera, el pasado lunes 12 de julio, Jessica Bueno compartía la feliz noticia del nacimiento de su tercer hijo y confirmaba que este había llegado por cesárea en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (Sevilla). Una buena noticia que ha colmado de felicidad a los dos papás: «Que felicidad al sentirlo cerca, al fin». Hace apenas unos días, la propia ex de Kiko Rivera compartía que seguía en casa, que todavía no se había puesto de parto. «Aquí seguimos. Alejandro pesa ya 4.100 kg, pero no se anima a salir aún», aseguraba por entonces.

Jessica Bueno habla sin filtros sobre su postparto

Días después de dar a luz, Jessica Bueno se ha sincerado con sus seguidores y ha hablado abiertamente sobre cómo ha vivido este embarazo. Sobre su cesárea, la modelo asegura que el primer día lo pasó mal al levantarse de la cama, hasta el punto en el que se sentía débil y al punto de desmayarse. «A partir de ahí todo va a mejor, cuanto más te incorpores y camines antes te recuperas y antes desaparece el dolor. Ahora solo lo siento cuando me incorporo, me tumbo, o el abdomen hace algún movimiento inesperado (reír, toser, estornudar). Es un dolor que merece la pena con creces, no hay que tener miedo, toda tu atención está puesta en tu bebé y el malestar pasa a segundo plano», escribe.

Asimismo, la mujer de Jota Peleteiro ha desvelado también que no le está dando el pecho al recién nacido porque tuvo una mala experiencia con su primer hijo. «Tengo dos hijos que gracias a Dios son niños fuertes, altos y que están en su peso», comenta.