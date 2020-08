View this post on Instagram

30 Años, hoy he despedido la veintena para adentrarme en una nueva década. No sabría explicar como me siento,quien me conoce sabe que siempre suelo estar un poco pocha pero no por cumplir años si no por que las expectativas nos juegan malas pasadas emocionalmente, siempre sueño con una gran fiesta con todo el mundo al que quiero y muchas de esas personas están repartidas por toda Europa lejos de aquí,mi marido el primero, que nunca puede estar en esta fecha. A medida que llega el día me doy cuenta de que otro año más no he organizado nada y luego pasa sin más. No es que no lo celebre, soy muy tradicional,siempre soplo las velas y hago una cena con mis padres y mi hermano si coincide pero no esa fiesta que siempre pienso en organizar reuniendo a todo el mundo. Este año no iba a ser menos, soñaba con que fuese especial, los 30 no se cumplen todos los días, este año era el año de la gran celebración peero por toda esta situación al final decidí que no era el año 😌. En fin, que el día de mi cumpleaños siempre me pone sensible aunque eso no quita que me sienta ilusionada por imaginar un gran año lleno de grandes momentos, un año que me inunde la mente de nueva información, un año que me descubra nuevas cosas, nuevas personas, un año para conocerme más y mejor. Un año para seguir mejorado como persona, seguir madurando y seguir evolucionando. Un nuevo año viendo crecer a mis hijos. Podría decir que los 30 los empiezo sintiéndome más fuerte que ayer, más agradecida con todo lo que me rodea, orgullosa de mis hijos, admirando a mi marido, adorando a mi familia, ilusionada por todo lo que está por venir. Debemos celebrar la vida siempre! Me ha costado mucho decir esto, creerlo y sentirlo pero también tengo unas palabras para mi: “Intentas cuidar a todo el mundo, intentas superarte en cada prueba, día tras día… Eres exigente contigo misma, sufres cuando no llegas a todo pero dejame decirte una cosa te quiero hagas lo que hagas, seas como seas, mereces todo lo que tienes y no tienes que demostrar nada.Tienes un marido que te quiere, unos hijos maravillosos ahora solo vive y disfruta tu vida.Feliz cumpleaños❤️”