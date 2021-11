Jedet interpretó a ‘La Veneno’ en su etapa más joven, papel que le ha catapultado al estrellato. La actriz sigue trabajando al máximo y ha sido justamente en la promoción de su último proyecto, ‘Cardo’, donde se ha sincerado acerca del problema que tuvo con las drogas. Un infierno del que logró salir con mucho esfuerzo y que, de algún modo, sigue presente en su vida y es que gran parte de su círculo a día de hoy sigue drogándose. «Yo he tenido problemas con las drogas y lo he contado abiertamente. He tenido problemas de adicción y al final lo superé. En mi círculo muchísima gente se droga», ha dicho la también influencer en ‘El televisero’.

Su vida no ha sido fácil en absoluto, tanto es así que llegó a refugiarse en las drogas, en la bulimia o en el sexo. La propia Jedet ha explicado que para ella hubo un tiempo donde era normal tomarse una pastilla que «le diera un subidón», sin pensar que en realidad «estaba destrozada». No se quería entonces y buscaba llenar todos los vacíos que su momento sentía, sin embargo, a día de hoy puede gritar al mundo que ha aprendido a quererse. Este problema estuvo presente especialmente durante su adolescencia, etapa en la que también tuvo que lidiar con la bulimia. «Mi relación con la comida es muy difícil. No puedo pesarme, no quiero mirar las tallas de mi ropa, pero voy a terapia y estoy bien (…) Nadie sabe las batallas que libro cada día con mis demonios. Me he sentido tan mal conmigo misma y tan sola, que trataba de autodestruirme con las drogas, la bulimia o el sexo», ha comentado Jedet en una entrevista.

El último trabajo en el que ha participado hace un retrato de la generación de jóvenes que tras tomar malas decisiones se encuentra perdida ante su realidad. La protagonista es una joven llamada María que está enganchada a las drogas, a las redes sociales y a la fiesta, siendo una de las primeras series que, según Jedet, lo muestran de una manera tan explícita. Con casi 500.000 seguidores en sus redes sociales, Jedet busca en todo momento mostrar la realidad de su vida y sobre todo no maquillar ninguno de los problemas que ha tenido que afrontar en su día a día.

Fue hace tan solo unas semanas cuando falleció una de las actrices de la serie de ‘La Veneno’. Laura Frenckiss ha muerto a los 66 años, tal y como explicaron Los Javis en sus redes sociales, donde le dedicaron muy buenas palabras a esta intérprete tan querida. «La más divertida, trabajadora y buena. Una maravillosa artista y compañera», escribieron tras la triste pérdida.