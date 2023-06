Jaime Peñafiel: "Hago el amor todos los días"

A sus 91 años recién cumplidos, Jaime Peñafiel asegura sentirse en plena forma. Eso sí, para estar al 100% se toma sus rutinas diarias muy en serio. “Vivo en Ciudad Universitaria, después de comer vamos hasta la puerta de Alcalá, ahí me tomo dos o tres cafés. Luego voy por toda la Gran Vía, la calle Princesa y por Ciudad Universitaria... Ando 10 kilómetros justos”, ha explicado en el plató de 'Cuatro al día'. En dicho programa ha revelado que entre sus secretos para mantenerse tan bien lleva una vida sexual muy activa.

"Mi secreto es que como una vez cada 24 horas"

“Lo de hacer al amor es después, por la noche”, ha asegurado el periodista. “Mi secreto es que como una vez cada 24 horas, ando todos los días diez kilómetros, trabajo mucho y hago el amor todos los días”, ha detallado a sus colegas de programa. Estos lo han llamado para felicitarlo el día de su aniversario. “Muchas gracias por acordaros de mí, estar en la década de los 90 es muy delicado”, decía.

En su intervención en Cuatro, Marta Flich le ha preguntado: “¿Cuál es la noticia que te hubiera gustado haber dado y que no has dado todavía?”. Y este respondía: “El regreso del rey Juan Carlos”.

"Es inteligente, culta, cariñosa… me hace muy feliz”, dice Jaime Peñafiel de su mujer

Jaime Peñafiel lleva 40 años al lado de la misma mujer, Carmen Alonso, con la que contrajo matrimonio en 1984 en la iglesia de Saint Patrick de Miami. Llevan toda una vida juntos y siguen tan enamorados como el primer día, según él mismo ha confesado. Hace un año rememoraron juntos el día de su boda... del que Julio Iglesias fue padrino.

“Mi mujer quiere tener ese gesto de inmenso cariño, cuando me confesó sus intenciones me sentí el hombre más feliz del mundo", revelaba poco después de que se conociese la noticia de Es una mujer extraordinaria, siempre a mi lado, en lo bueno y en lo malo, en las duras y en las maduras. Y vistiéndose de novia demuestra que sigue enamorada de un hombre de noventa años. Tengo mucha suerte de que esté a mi lado. Es inteligente, culta, cariñosa… me hace muy feliz”, ha contado Jaime Peñafiel.