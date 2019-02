5 El error de Andrea Navarro

Eva Zaldívar mantiene que ni ella, ni su hija están imputadas, ya que el juez archivó la causa al no ver indicios de delito. “Andrea no lo presentó bien, la justicia no la quiso atender porque no había jurisprudencia al respecto. Ahora han retomado las cauces”, añade la exmujer de Navarro.