La paternidad del hijo de Ivonne Reyes sigue dando que hablar. Desde que Pepe Navarro se sentase en ‘Sábado Deluxe’ para dar, por primera vez, su versión completa de los hechos, la identidad del padre de Alejandro Reyes vuelve a ser un tema de máxima actualidad. En su entrevista con Jorge Javier Vázquez en el plató de Telecinco, el presentador afirmaba de manera categórica que Álex no es su hijo. Y está dispuesto a hacerse unas pruebas de ADN para demostrar que el joven «es hijo de Ivonne, pero no de Pepe Navarro».

Las declaraciones del conductor de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ vuelven a arrojar la sombra de la duda sobre una incógnita que durante años tuvo a España en vilo. ¿Quién es realmente el padre del hijo de la actriz? Hay que recordar que en el año 2012 la justicia atribuyó en una sentencia la paternidad del hijo de Ivonne Reyes a Pepe Navarro, que se negó a realizarse la prueba de ADN hasta en seis ocasiones diferentes. Aunque un juez determinó que el joven es su hijo, él insiste en que no existe vínculo alguno entre ellos. «Cometí el error de no hacerme la prueba, lo asumí y asumí el castigo. Lo que era un castigo extra era ver a esta señora en televisión descalificando, mintiendo e insultado permanentemente”, ha lamentado.

Pepe Navarro, en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ «Tuve la mala suerte de que me adjudicaron la paternidad»

«Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. El juicio fue un tanto extraño», confesaba al de Badalona. Él ya no tiene opciones legales para demostrar lo contrario, pero sigue erre que erre defendiendo sus argumentos: el padre de Álex es otro hombre.

Habría que remontarse a 21 años atrás para indagar en el pasado amoroso de Ivonne. Su hijo nació el 3 abril de 2000, con lo cual su vástago sería el fruto de la relación que hubiera tenido nueve meses antes: en el verano de 1999. José María Guzmán, un piloto de Spanair más conocido como Chema, que era novio ‘oficial’ de la caribeña durante aquel tiempo. En su día, cuando a Ivonne le preguntaban por el padre de su niño, esta respondía: «Mi maternidad tiene que ver con alguien de altos vuelos». Lo lógico era pensar que aquel piloto podría ser el papá de su bebé.

Chema, exnovio de Ivonne Reyes: «Pepe Navarro no es el padre»

Sin embargo, Chema lo ha negado. «No es justo lo que le está pasando. Las cosas no son como ella lo está pintando. Ya sé que no soy el padre y tengo claro que Pepe tampoco lo es. Era imposible», ha explicado este lunes en ‘Sálvame’. «Cuando ella estaba con el embarazo, yo estaba con ella. Es una mujer que no está bien y que no se ha portado bien. Nunca he querido hablar y no he hecho nada nunca. Al final el que está pagando todo es su hijo. Un hijo que yo durante años no sabía si era mío. El niño no tiene que pensar que su padre es Pepe, porque no es así», ha zanjado.

Si descartamos a Pepe Navarro y a Chema el piloto, ¿quién podría ser el padre de Luis Alejandro Reyes Torres, -como fue inscrito en el Registro Civil-? Durante dos décadas se ha especulado muchísimo sobre este asunto. Un presentador, un magnate de los medios de comunicación, un actor o el futbolista Pedja Mijatovic. Es lo que se ha barajado todo este tiempo. También se ha especulado con González de Caldas, ex pareja de Sofía Mazagatos; el empresario catalán Javier Buch; el cantante Sergio Dalma e incluso el colaborador de televisión Alessandro Lecquio. ¿Alguien da más?

Las versiones de un lado y de otro siguen sin cuadrar. Ivonne lleva años alegando que Pepe Navarro es el padre. Éste sigue empeñado en negar la mayor. El resto de aludidos mantiene silencio. No quieren saber del tema ni de lejos. Hasta ahora, solo Chema -el piloto- ha salido al paso para dejar claro que cuando se enamoró de Ivonne ella ya estaba embarazara… y que Pepe tampoco tiene nada que ver con la paternidad. El caso está cerrado en los juzgados, pero la batalla mediática sigue más abierta que nunca.