Aunque las fiestas del orgullo se celebrarán este año de manera virtual por la crisis del coronavirus, seguirán siendo igual de reivindicativas y con pregoneros de lujo, como es el caso de Itziar Castro. La actriz está muy contenta por haber sido elegida para dar el pistoletazo de salida a estas fiestas tan importantes. «El año pasado fui pregonera del Pride de Barcelona y me hace muchísima ilusión ser pregonera este año del Orgullo de Madrid. La diferencia es que el año pasado me besé con todo el mundo, incluso con Ada Colau. Sin embargo, este año no nos podemos besar, porque vamos con mascarillas. Echo de menos eso, pero sigo siendo igual de ‘orgullosa’. Mis dos ciudades. Me hace mucha ilusión», explicaba visiblemente orgullosa. SEMANA quiso aprovechar la presencia de la actriz en la presentación del Orgullo para saber cómo se encuentra tras hacer público que padece una enfermedad «crónica» y «progresiva».

A pesar de la felicidad del momento, lo cierto es que Itziar Castro deberá pasar por el quirófano en los próximos días. Ha sido la propia actriz de Pieles la que ha decidido publicar un vídeo en Instagram para dar a conocer la noticia y en el que da más detalles sobre la dolencia que sufre: lipedema, una enfermedad progresiva que afecta mayoritariamente a mujeres y que es desconocida para la gran mayoría de los médicos. Aunque la artista ha vivido siempre sin saber que padecía una enfermedad desconocida, eso no quita que deba convivir con ella sin poner remedio. Por esta razón pasará por quirófano el próximo octubre

¿Siempre has participado en estas fiestas?

Siempre, he participado en carrozas, en las manifestaciones, he sido jurado del Festival de Cine gay lébisco de Barcelona. Siempre he estado en todos los saraos posibles y más desde que soy famosa porque creo que es importante dar visibilidad por las personas que no tienen esa libertad.

¿Sientes el agradecimiento del colectivo?

Sí, me escriben mucho por redes sociales por ser tan libre en mi sexualidad y en mi físico. Aquí no es cuestión de llevar la bandera, es cuestión de ser natural y ser una misma a nivel vital.

Recientemente te hemos visto, en tus redes sociales, hacer alusión a una enfermedad poco habitual

En el confinamiento he descubierto que tengo una enfermedad que se llama lipedema, una enfermedad que sufre el 11% de las mujeres, pero que es una gran desconocida. Es una enfermedad genética, hormonal y progresiva.

¿Tiene algo que ver con el peso?

No tiene nada que ver con el peso. La padecen mujeres que son muy delgadas, y también con sobrepeso, como yo. Aunque muchas veces se ha relacionado con la celulitis, no tiene nada que ver.