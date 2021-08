Rocío Carrasco está disfrutando de su verano y está desaparecida del foco mediático: ¿le jugará esto una mala pasada a la colaboradora de televisión?

Desde que se emitieran los primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘, el nombre de Rocío Carrasco comenzó a sonar con fuerza. A lo largo de la emisión de la docu-serie, fue ganando adeptos y poco a poco su testimonio se convirtió en la voz de muchas mujeres. El gran éxito del mencionado programa de televisión se vio reflejado en que la productora prepara la segunda temporada, que se titulará ‘En el nombre de Rocío’ y se emitirá este próximo otoño. En estos episodios desvelará el motivo por el que no mantiene relación con casi ningún miembro de su familia mediática, como ella se refiere a Amador Mohedano, Rosa Benito o Gloria Camila Ortega. Entre temporada y temporada, la cadena fichó a Rocío Carrasco como colaboradora de ‘Sálvame‘, pero sus intervenciones no han subido la audiencia y no ha sido un gran éxito para el programa.

¿Se convertirá Rocío Carrasco en la próxima Isabel Pantoja?

Rocío Carrasco podría estar perdiendo protagonismo y podría llegar a convertirse en la próxima Isabel Pantoja. ¿Qué queremos decir con esto? Hay que recordar que cuando la tonadillera fichó por Mediaset con un contrato millonario, ella era la gran estrella de la cadena. Su paso por ‘Supervivientes‘ supuso un antes y un después en la vida de la artista, haciendo a la productora tener una gran audiencia. Algo que se desinfló durante sus apariciones como jurado en los diferentes talents. Esto nos recuerda a que el paso de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’ tampoco ha conseguido subir la audiencia del programa de la tarde de Telecinco, a pesar de que se pensaban que iba a ser todo un éxito.

Pero no es el único parecido que vemos en la relación laboral con Telecinco de Isabel Pantoja con la de Rociíto. Durante los primeros años de contrato, la tonadillera era la «intocable» y la gran estrella. Algo que nada tiene que ver con la actualidad. Hay que recordar que fue Mediaset quien emitió la docu-serie ‘Cantora: la herencia envenenada’, donde Kiko Rivera atacó con crudeza a su madre, sin importarle que su relato fuera a dañar a la tonadillera. Algo que también se ha visto reflejado en la historia de Rocío Carrasco.

El paralelismo entre ambas con su relación laboral con Telecinco

Y es que al igual que Mediaset dio voz a Kiko Rivera para atacar a su madre, también ha dado voz a Olga Moreno. Además de convertirse en la ganadora de ‘Supervivientes’, la mujer de Antonio David Flores también se sentó en un plató de televisión para hacer un especial respondiendo a la docu-serie de Rociíto, algo que no le habría hecho ni pizca de gracia a la hija de Rocío Jurado. Además, ahora la desaparición de la tele de Rocío Carrasco podría pasarle factura y perder todos aquellos seguidores.