11 Viejas ‘amigas’ en los tribunales

No es la primera vez que Dulce recibe noticias de los abogados de Isabel Pantoja, según su versión, la propia Cynthia Ruiz (letrada de la tonadillera) ha contactado en numerosas ocasiones con ella. La gran relación, no solo profesional, de Isabel Pantoja y Dulce se empezó a romper tras unas palabras de la niñera contra Kiko Rivera, tras intervenciones televisivas de este último en las que criticó a su hermana. Desde entonces, el cruce de acusaciones ha sido máximo, hasta que el punto culmen llegó con la famosa llamada de Isabel a Sálvame. “Es una deslealtad absoluta”, aseguró la tonadillera sobre su ex empleada.