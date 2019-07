Isabel Pantoja confirma a Aneth que está vetada en Cantora

7 Isabel habla de la Nochevieja de lujuria en Cantora

«Aneth es amiga de mi hija. La conocí hace unos meses en Lima, que fui a cantar. Ella fue a Cantora a pasar el Fin de Año. Fueron varias personas. Me he enterado ahora de lo que ocurrió. Ella no tuvo nada que ver. Varias personas hicieron lo que no tuvieron que hacer allí, y no respetaron a mi casa. Vinieron a través de ella y de mi hija». Así relataba la artista la noche de pasión lésbica entre dos amigas de Chabelita y Aneth.

