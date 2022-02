La periodista no tuvo reparos a principios de mes de enseñar sin miedos la cicatriz que tiene en su vientre a consecuencia de su lucha contra el cáncer: “Ayer estábamos haciendo unas fotos para la nueva campaña de Slowlove y nuestro fotógrafo captó ese momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando, pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro”, escribía.