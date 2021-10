Isabel Jiménez habla del novio de Sara Carbonero y la lía al entrar en un “berenjenal”

Desde que SEMANA revelara en exclusiva que Sara Carbonero se había ilusionado de nuevo tras su ruptura con Iker Casillas, la periodista ha estado en el punto de mira. Esta revista desveló que Sara había comenzado una relación sentimental con Kiki Morente, el hermano de Estrella Morente. La pareja ya ha sido fotografiada disfrutando de un plan nocturno por las calles de Madrid y con el paso de los días, su relación está más que afianzada. Si hay alguien que conoce de cerca a Carbonero esa es su íntima amiga y compañera, Isabel Jiménez. Su «comadre», que es así como la llama, ha reaparecido este jueves y sin quererlo se ha metido en un «berenjenal».

La presentadora de los informativos ha confesado que conoce a Kiki desde hace tiempo

Isabel Jiménez ha colaborado con la campaña de Ausonia junto a la lucha contra el cáncer de mama que ya lleva varios años en activo. La presentadora de los informativos de Telecinco asistió este jueves a la presentación con algunas de sus compañeras, Marta Sánchez y Ana Locking, y respondió a las preguntas de la prensa. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, la almeriense se ve en un «compromiso» al hablar de este nuevo romance de su amiga.

Durante la entrevista, se mostró muy cauta con lo que decía de su amiga, Sara Carbonero. Hay que tener en cuenta que Carbonero siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de su vida sentimental, algo que su amiga lo sabe y no quiere ser ella quien hable más de la cuenta. Aún así, Isabel Jiménez no tuvo reparos en hablar del actual novio de Sara, Kiki Morente. Y es que la presentadora de los informativos ha confesado que conoce al cantaor desde hace ya mucho tiempo: «Yo conozco a Kiki desde hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo me estáis metiendo en un berenjenal, no me lieis. Yo no tengo nada que ver. Me dais calores».

Isabel Jiménez solo tiene buenas palabras para Iker Casillas

Isabel también se ha pronunciado sobre la ruptura de Sara e Iker. De hecho, en alguna que otra ocasión les hemos visto disfrutar juntos de planes. Por ello, tan solo tiene bonitas palabras para él: «Yo los adoro a los dos, son mis amigos, Sara es mi amiga del alma, qué queréis que os diga». También ha querido hablar sobre el cambio que ha dado su amiga Sara, que ahora está mucho más cercana con sus seguidores: «Sara hace muchos años cuando no estaba tan presente en redes sociales yo decía es el gran descubrimiento que la gente tiene que hacer de Sara, ella se ha desnudado mucho en sus redes, escribe súper bonito, es lo que veis. Que os voy a decir yo que es mi amiga», ha dicho.