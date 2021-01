Isabel Gemio ha utilizado sus redes sociales para contestar a María Teresa Campos después de su tensa entrevista en Youtube.

Pocos esperaban el vendaval que provocaría la entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos. Varias semanas después de producirse en Youtube, algunos medios se hicieron eco de lo incómoda y tensa que fue, de hecho, la malagueña fue preguntada por cómo se había sentido y sus palabras fueron más que claras. «Es una tía que te recibe y te dice no sé qué de los 80 años. Tócate las narices la tía, qué buen recibimiento, la gilipollas. Lo he pasado muy mal«, dijo a ‘Sálvame’. Demostró su indignación al tildarla incluso de mezquina tras pasar por ‘Charlas con alma’, el espacio de Gemio. Mientras Isabel Gemio apostó por el silencio en un principio, días después y tras ser consciente de la polémica, la periodista ha utilizado sus redes sociales para dar su versión. Si bien al comienzo de su vídeo se muestra entera y pausada, al finalizarlo se rompe y con la voz entrecortada pide que esta guerra termine.

«Yo todavía no estoy en ese nivel. Estoy bastante cerca, pero todavía no me es indiferente el daño, sobre todo, por la gente que me quiere y por la gente que sufre. Eso sí lo llevo bastante mal. Por todo ello, he decidido que voy a dar mi versión de cómo ocurrieron las cosas y que cada uno saque sus propias conclusiones», comienza diciendo Isabel Gemio en su cuenta de Instagram. Aunque no ha querido responder a los insultos, ya que, según ella no se siente preparada, sí que ha querido explicar por qué la invitó y cómo se sintió en su encuentro. «Porque me había invitada al suyo y me pareció bien invitarla al mío. Lo hice desde el cariño y el respeto que le tengo y la introducción ya lo dice. Cuando le digo lo de la edad que para mí la edad es un mérito, que una persona a su edad esté emprendiendo un nuevo proyecto , al margen de lo que digan los demás, me parece admirable. Admiro a la gente valiente. (…) Cada persona debe hacer lo que quiere. Yo le hice la entrevista porque ella me había invitado a su canal y se la hice tratando de sacar la parte divertida, que hubiera complicidad entre las dos, así la recibí», ha comentado Gemio. Cabe recordar que esta entrevista se produjo poco después de que Isabel Gemio fuera invitada a ‘Enredadas en la Red’, canal de María Teresa Campos, una cita en la que las dos disfrutaron.

Durante su encuentro María Teresa le insistió en que quería acabar la entrevista, una reacción que dejó sin palabras a Isabel Gemio. «Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista», llegó a decirle a la periodista. Después de algunas preguntas personales, María Teresa Campos no estaba dispuesta a seguir, situación sobre la que ha querido justificarse Isabel. «Tengo que decir en su descarga que se había levantado a las 7 de la mañana, que había tenido que ir al dentista, que a las 4 estaba un poco cansada y que al tener que grabar en tres sets diferentes el equipo tardó un tiempo cambiando las luces, la cámaras y cuando nos sentamos a la entrevista había pasado más de una hora. Es verdad y yo le pedí disculpas por ello. Porque era mucho tiempo, pero esas son las premisas del medio y ella más que nadie lo sabe, ha dicho mirando a cámara Gemio.

Gemio está molesta porque María Teresa Campos ha dicho que su intención era la de promocionar su canal, una versión que ha negado por completo. Dice estar feliz con lo conseguido hasta ahora y ha matizado que comenzó antes que ella en la plataforma de Youtube. Por otro lado, Gemio ha criticado la actitud de la malagueña durante su charla, ya que, según ella, «noté desde el primer minuto no le gustaba nada de lo que yo le proponía». «No estuvo positiva de entrar, de explicarse. No quería entrar nada, me di cuenta muy pronto, me empecé a sentir descolocada. Realmente me sorprendió, le hice las preguntas que tenía que hacerle», ha contado Isabel. Para ella, su comportamiento debía de haber sido otro y es que Isabel dice que su única intención fue tener una charla cómplice. Aunque ha llegado a plantearse borrar la entrevista para zanjar la polémica, finalmente ha decidido no hacerlo.

«Respeto que no quiere entrar, con las tablas que tiene podía haberlo hecho con más talante y complicidad. No era para ir a degüello, ni para dejarla mal, no he hecho nunca entrevistas para dejar mal a nadie o poner el dedo en la llaga. Yo no necesito de la polémica, ni la quiero. He pensado a retirar la entrevista, ha tenido muchas más con otros personajes muy interesantes…No la he retirado porque quienes me quieren me dicen que sería como reconocer que me he equivocado. He podido estar en desacierto en la forma en que insistí quizás, pero no es por hacerle daño o hacer polémica. La voy a dejar porque es un equipo el que trabaja ahí y que cada uno saque sus propias conclusiones», ha revelado.

Para terminar, Isabel Gemio ha mostrado su descontento por todo lo sucedido y casi entre lágrimas, ha pedido disculpas. «No se le puede imponer la duración de una entrevista y no le esperaba de ella. Eso me descolocó. No estuve todo lo bien que debería y lo siento», ha sentenciado.