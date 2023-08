Isabel Gemio opina sobre el caso de Daniel Sancho

El crimen de Edwin Arrieta en Tailandia ha copado la actualidad de nuestro país durante todo el mes de agosto. Isabel Gemio era cuestionada por el caso de Daniel Sancho y se mostraba tajante: "Me pongo en el lugar de la familia y me muero", afirmaba la periodista. Asimismo indicaba que es un tema delicado del que prefería no manifestarse públicamente. "No creo que ayudemos todo el mundo opinando. Todos podemos tener una opinión, pero cosas así son demasiado serias para frivolizar". Dale al play para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

Por el momento Rodolfo Sancho no ha viajado a Tailandia para visitar a su hijo. Según ha afirmado el portavoz de la familia, Ramón Chipirrás, el actor tiene previsto desplazarse al sudeste asiático, pero antes está resolviendo distintos asuntos importantes en España. "Está haciendo aquí unas tareas que tienen que ver también con el bienestar de Daniel en Tailandia y todavía ese viaje no se va a realizar. Rodolfo está coordinando todo y cuando terminemos con estas cuestiones Rodolfo viajará a Tailandia a ver a Daniel". Padre e hijo ya han podido hablar a través de videollamadas.