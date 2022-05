Isabel Gemio siempre ha gozado del respeto de la profesión, al ser una periodista de raza y una de las presentadoras que más público atraía, tanto en la televisión como en la radio. Sin embargo, en los últimos tiempos ha tropezado profesionalmente en diversas ocasiones, siendo incluso cuestionada por María Teresa Campos tras su tensa entrevista, o por Fabiola Martínez por sus desafortunadas declaraciones. Esto, unido al parón profesional y a la falta de nuevos proyectos que encabezar, han empujado a la periodista a anunciar por sorpresa su retirada profesional, aunque quiere matizar que no es una decisión propia, sino que más bien han sido los medios los que han decidido dejar de contar con sus servicios, obligándola a permanecer en casa y a afrontar otros quehaceres que le alejan de su querido público.

Vídeo: Europa Press

Al ser preguntada en su última aparición pública sobre su ausencia en la radio y la televisión y la falta de nuevos trabajos, Isabel Gemio ha sido contundente en su respuesta: “A lo mejor es la radio y la televisión la que me ha dejado a mí, pero yo tampoco me ocupo de buscar, de producir, me da pereza, he trabajado 40 años, he trabajado en condiciones maravillosas, si no son en según qué condiciones, no echo de menos nada, estar por estar debajo del foco no”. La periodista no está dispuesta a aceptar cualquier propuesta laboral que no le ilusione y mucho menos algo que esté por debajo de su categoría, que tanto esfuerzo le ha costado alcanzar gracias a su buen hacer y al cariño y respaldo obtenido por parte del público. No quiere estar en televisión o en radio por el mero hecho de resistirse a una jubilación anticipada, dado que aún goza de salud a sus 61 años.

Ahora, los días en la vida de Isabel Gemio son bien distintos a años atrás. Ella misma no tiene reparos en confesar que las prioridades han cambiado y que ahora está “centrada en vivir, porque la vida pasa muy rápidamente y he trabajado 40 años, para mí eso es el éxito, poder vivir dignamente de lo que te gusta. He tenido esa suerte y ese privilegio, no me puedo quejar, solo mirar hacia atrás con gratitud y alegría”, defiende su nueva condición Isabel Gemio, que no desea empañar su larga trayectoria con proyectos que no la ilusiones y que, en definitiva, le alejen de su nuevo empeño de ser feliz y disfrutar de los placeres que le reserva la vida.

Vea el vídeo para conocer de primera mano cómo cuenta Isabel Gemio la falta de propuestas laborales, cómo encaja su nueva situación profesional, cómo es su nueva vida alejada de los medios y otras muchas cuestiones de actualidad como la muerte de Jesús Mariñas o la “parafernalia que se ha montado”, que asegura que no llega a entenderla. ¡Dale al play!

