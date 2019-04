3 Humilde, sincera y luchadora

Eso sí, Irene Rosales, pese a su salto a la fama y tras palpar el cariño del público por su paso por la casa de ‘GH Dúo’, sigue teniendo los pies en el suelo. Es humilde, sincera y directa a la hora de hablar, es por eso quizá que no cree que haya hecho algo que no hubiera realizado cualquier mujer por su marido: “Yo no he sido un ángel, sino una persona que quería que otra fuera feliz”.