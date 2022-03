Mucho se ha hablado estos días sobre un polémico vídeo de Kiko Rivera que supuestamente podría dinamitar su matrimonio con Irene Rosales. Se asegura que es un contenido audiovisual que fue grabado por el propio DJ, sin embargo, no se podría emitir al ser en un recinto privado. Harta de especulaciones, la esposa del músico ha advertido a todos aquellos que están dando a entender lo que sucede en este documento que tanto ha cabreado a Kiko. «Voy a demandar todo, me da igual la verdad, todo», ha comenzado diciendo ante la atenta mirada de los reporteros apostados en su casa. La hispalense no se quedará de brazos cruzados y no dejará pasar por alto aquellos que dan por hecho que el hijo de Isabel Pantoja le podría haber sido desleal. «Las van a tener que demostrar en el juzgado, ahí sí que van a tener que demostrar las pruebas», ha asegurado muy indignada.

Vídeo: Europa Press

Kiko Rivera negó la existencia de este vídeo a su amigo, Suso Álvarez, colaborador de ‘Viva la vida’ que hizo llegar el enfado del DJ con las últimas informaciones. «Me ha dicho que, obviamente, es mentira, que no puede existir ese vídeo de ahora con ninguna chica ni nada. Estaba muy tranquilo por el vídeo y me ha dicho que va a tomar medidas legales, porque está bastante quemado con que cada dos por tres se cuestione su relación con Irene Rosales. Estaba cabreado», dijo el tertuliano. Entonces, insistió en que Kiko tiene la conciencia muy tranquila y que, a pesar de lo que digan, su relación con Irene Rosales marcha a las mil maravillas.

No es la única noticia que le ha hecho copar titulares. Cabe recordar que a mediados de febrero se dijo que Kiko Rivera le habría quitado presuntamente piezas de valor para tener liquidez, algo delicado que Irene Rosales desmintió y que también confesó que denunciaría, ya que era completamente mentira. «Voy a denunciarlo por lo tanto. Totalmente mentira, y que se acuse de esa manera a mi marido ¿Perdona? ¿A dónde vamos a llegar? No se ha robado nada. No sé de dónde han sacado eso», espetó.

Los planes de Kiko Rivera

Kiko Rivera, por su parte, no quiso pronunciarse al respecto, quizás para no avivar los rumores. Prefiere estar tranquilo, centrarse en su recuperación tras el problema de gota al que se enfrenta y soñar con los conciertos que dará en el futuro. Fue hace tan solo unos días cuando dio algunas pistas de sus planes, pues ahora vuela solo y no depende de ninguna discográfica para que le marquen o le aconsejen en cada uno de sus pasos. «Muy pronto organizaré mi propio evento donde viviremos una noche mágica llena de momentos bonitos y mucha fiesta. Podré volver a subirme al escenario con mi banda en directo y también sin olvidar mi faceta de DJ. Ya estamos con todos los preparativos necesarios y ya os anuncio que la primera va ser en Asturias, mas adelante iré dando mas información, pero ya os adelanto que no vais a vivir una fiesta igual en vuestra vida», posteó Kiko en su perfil de Instagram.