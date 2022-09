A corazón abierto, así ha hablado Toñi Moreno sobre su hija Lola. La presentadora no ha dudado en contar una anécdota que vivió recientemente con la pequeña. «Mamá, ¿yo no tengo papá?», le preguntaba la niña tras un día de guardería. Emocionada, la periodista ha explicado con todo detalle cómo respondió a la dudas que presentaba su hija.

La de Sanlúcar de Barrameda ha relatado este episodio durante el programa ‘Déjate querer’. El reencuentro entre un padre y una hija ha propiciado que contara a la audiencia algo tan personal. «Te voy a contar algo muy íntimo, porque sé que tienes esa carencia», le decía Toñi Moreno a la mujer que iba a conocer a su progenitor tras una vida de búsqueda. Entonces explicó que su hija Lola, de dos años y medio, un día en la cama le preguntó si ella no tenía papá. «Y le dije que no, que ella no tiene papá. Me dijo pero ‘tengo mamá, tengo nana y tengo padrinos’. Le dije sí, esa es tu familia y se me abrazó y me dijo: ‘Ay, mi mamá'». A través de su experiencia personal, Toñi Moreno le aconsejaba así a la mujer que deseaba conocer a su padre: «No sientas que te falta nada en tu vida porque no te falta nada».

La maternidad, el gran cambio en la vida de Toñi Moreno

Era una sueño para la periodista convertirse en madre y la llegada al mundo de su hija Lola supuso una gran felicidad, pero también ha estado repleto de temores. «Miro a mi hija cada mañana y me llena de felicidad, pero es muy duro ser madre, la maternidad me ha llenado de miedos, sobre todo al afrontarla en solitario. También de optimismo y ganar de vivir, de tirar para adelante. Me he dado cuenta de que si una siente la llamada no hay que esperar al momento ideal, porque momento ideal no hay», explicaba durante una sincera entrevista con el ‘Diario de Sevilla’.

A través de las redes sociales, la periodista nos acerca su día a día en el que, por supuesto, la pequeña Lola es la gran protagonista. Una niña que desde que llegó al mundo dio un giro absoluto a su vida propiciando una gran revolución. La presentadora está educando a la niña con los valores que le inculcaron en su infancia. «La felicidad es lo que uno siente después de conseguir una meta tras mucho esfuerzo. Intento inculcarle esos valores a mi hija. La cultura del esfuerzo», afirmaba recientemente.