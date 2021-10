La cantante aprovecha cada segundo para inmortalizar todos y cada uno de los cambios que ha experimentado su cuerpo durante su segundo embarazo.

Soraya Arnelas está pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de que el pasado mes de junio desvelara en exclusiva en SEMANA que estaba esperando su segunda hija. La cantante cuenta las horas y los días para que llegue el bonito momento en el que pueda sostener sobre sus brazos a la pequeña Olivia. Hasta entonces, en plena recta final de su embarazo, la extremeña ha compartido una insólita imagen en la que muestra sin pudor cómo ha cambiado su cuerpo a raíz de su avanzado estado de gestación.

«¡Sin ombligo! ¡Sin ombligo!«, exclamaba Soraya Arnelas junto a una imagen en la que la podemos ver recostada en la cama y mostrando su barriga de embarazada a pocos días de dar a luz. La que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ está disfrutando de este bonito momento y aprovecha cada segundo para inmortalizar todos y cada uno de los cambios que ha experimentado su cuerpo durante su segundo embarazo.

La tirantez de la piel ha provocado que Soraya Arnelas se levante este domingo boquiabierta al ver cómo ha desaparecido su ombligo, que volverá a su sitio una vez que nazca la pequeña Olivia. La extremeña se lo ha tomado con humor y ha querido hacer partícipe a sus seguidores de este nuevo cambio que ha experimentado. Como era de esperar, sus seguidores no le han fallado y no han dudado en dedicarle bonitas palabras. «¡Vamos madraza!», «Eso es porque eres extraterrestre«, «Qué raro y qué bonito», «Hasta sin ombligo estás guapísima», «¡Campeona! Que curranta eres, hasta última hora trabajando», «Que poquito te queda», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hace tan solo unos meses, la cantante se abría en canal en exclusiva con SEMANA y explicaba que estaba muy feliz por poder enfrentarse a esta nueva etapa de su vida. Un embarazo muy deseado que no ha tenido nada que ver con el primero que experimentó. Soraya Arnelas ha compartido en todo momento cómo se sentía a lo largo de su dulce espera a través de las redes sociales y reconocía que estaban siendo unos meses muy duros.

Ilusionada y sorprendida por los cambios que experimenta en su segundo embarazo

Soraya Arnelas nota todo mucho antes que lo que vivió en su primer embarazo. Según ella misma comentó, siente a la pequeña Olivia desde los tres meses. No ha tenido antojos como tal, pero reconoce que siente devoción por las aceitunas gazpachas, aunque intenta no ingerirlas porque le sientan mal. «Qué curioso es el cuerpo«, llegó a expresar. No ha sido un camino fácil para la cantante puesto que debido al estrés crónico que padece ha provocado que presentara dificultades a la hora de quedarse embarazada.