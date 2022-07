Íñigo Onieva, al igual que otros muchos famosos, ha sufrido en su propia piel la suplantación de identidad. El novio de Tamara Falcó ha encontrado a alguien en el universo 2.0 que se hace pasar por él, una situación que no ha querido pasar por alto y que ha denunciado públicamente. Con su misma foto de perfil y con su nombre y apellidos, esta persona ha obtenido ya más de 2.000 seguidores, que quién sabe si piensan que es Íñigo o no la persona que está detrás de esta cuenta. Aunque se desconoce las intenciones del mismo, lo cierto es que es peligroso, ya que alguien podría esconderse tras su nombre y apellidos para cometer un ataque cibernético o un delito. Para este tipo de personas las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para cometer un delito, siendo muchos los famosos que han corrido su misma suerte, ejemplo de ello, Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Risto Mejide, Antonio Resines o Mario Vaquerizo.

De momento, se desconoce si Íñigo Onieva piensa plantar cara a quien le ha suplantado la identidad en Instagram, lo que sí se sabe es que ha pedido ayuda a sus seguidores para que, al menos, denuncien la cuenta a través de Instagram. «Cuenta falsa, por favor denunciad», escribe la pareja de la marquesa de Griñón. El siguiente paso, si finalmente esta persona no borra el perfil, es interponer medidas legales contra este impostor y conseguir que se cierre esta cuenta en la que alguien finge ser él. Su cuenta real tiene el check de Instagram, lo cual significa que la red social ha verificado que su cuenta realmente pertenece al propio Íñigo y no a otro que se hace pasar por él, como sucede en este caso.

Muchas veces se utiliza esta táctica para estafar económicamente al de enfrente o bien únicamente ligar. Un delito que se ha multiplicado con la llegada de Internet, donde nuestros datos no están del todo a salvo y si no que se lo digan a Íñigo Onieva. Aunque puede que lo sepa desde hace días, ha sido ahora cuando ha alzado la voz y ha compartido esta cuenta falsa que tiene seis publicaciones. Lo que se desconoce es si las publicaciones que postea son también fotos robadas de Íñigo o bien únicamente paisajes. Horas después de que Íñigo denuncie esta cuenta, SEMANA ha comprobado que la cuenta ha sido eliminada y que ya no queda rastro de ella. ¿Se verá involucrado el joven en una situación tan incómoda en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.