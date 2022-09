Si Tamara Falcó es ahora uno de los personajes más queridos y aplaudidos, Íñigo Onieva es todo lo contrario. Basta con teclear sus nombres en redes sociales para descubrir que poquísimas personas apoyan al joven, un sentir general que, por supuesto, también se ha hecho patente en el perfil de redes sociales. «Tienes cara de no ser de fiar», «Eres un buen elemento» o «Tienes que poner cuernos en Estados Unidos porque en España ya nos habíamos dado cuenta todos…» son solo algunos de los mensajes públicos que todavía se pueden leer en las publicaciones de Íñigo Onieva. Sin embargo, el joven ha decidido limitar la opción de que sus seguidores den su opinión públicamente, prohibiendo que nadie pueda hacerlo. En ninguno de sus posts nadie puede escribir, con lo que evita nuevas críticas contra él, al menos en su cuenta de Instagram.

Con esta drástica decisión ayuda a que amaine el temporal y a dejar atrás sin duda una de sus días más duros. Íñigo Onieva permanece recluido en la casa de una persona de confianza y no ha preferido huir del ruido mediático. No quiere dar la cara, tampoco dar explicaciones, pues según su madre está destrozado. «Cada uno lo está pasando mal a su manera», decía Carolina Molas a las puertas de su casa de La Moraleja. De momento no tiene previsto dar explicaciones acerca de su versión y, aunque a Tamara Falcó sí le reconoció la infidelidad, tras ello apenas se ha pronunciado. Tan solo emitió un comunicado en el que se mostró arrepentido y en el que pidió perdón a la familia de Tamara Falcó, a quien lamentaba haber hecho daño. Sin embargo, no ha sido suficiente.

Tamara Falcó tiene claro que ha pasado página y que no consentirá una falta de respeto de este calibre. Ha roto su relación de más de dos años y también el compromiso que el jueves 22 de septiembre anunció en sus redes sociales, donde por cierto dejó de seguir a su novio poco después de descubrir su deslealtad. La hija de Isabel Preysler, por el contrario, sí ha recibido un apoyo masivo por parte de la audiencia, hecho que se demuestra en el universo 2.0, donde le recuerdan que es una mujer empoderada que debe tener amor propio. «Olvídate de él», «Te mereces un amor tan auténtico como lo eres tú» o «Quien te hace llorar no merece tus lágrimas» son solo algunos de los consejos que ha recibido ‘Tami’, a los cuales parece haber hecho caso. La marquesa tiene más que claro que mira hacia el futuro y que en él no hay cabida para Íñigo.