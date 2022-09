Íñigo Onieva está pasando unos días de lo más complicados después de reconocer públicamente que había sido infiel a Tamara Falcó. Desde que compartió el comunicado, el empresario ha optado por refugiarse en el piso de la hija de Isabel Preysler. Esta le ha dado unos días para salir de allí con todas sus cosas. Mientras tanto, Tamara está recibiendo el apoyo y el cariño de su madre, su hermana, Ana Boyer, y Mario Vargas Llosa en la casa que la socialité tiene en la exclusiva urbanización Puerta del Hierro de Madrid.

Esta es la última imagen de Tamara tras reconocer Íñigo su infidelidad

De hecho, Tamara le ha dado unos días para que abandone la casa en la que vivían juntos hasta ahora. Y esto ha llevado a Íñigo a planear qué va a hacer a partir de ahora. El empresario tiene pensado mudarse a casa de su madre, que se ha convertido desde hace unos días en otro de los puntos claves de toda esta polémica. Cuando haya recogido sus cosas, Íñigo se trasladará hasta el hogar en el que también viven sus hermanos.

Mientras tanto, continúa en el piso del centro de Madrid de Tamara Falcó. Allí tiene también su moto, que lleva días aparcada en la calle. La decisión de retrasar su traslado al domicilio familiar podría estar relacionada con la cantidad de medios gráficos y de reporteros que ahora mismo están haciendo guardia en el portal del piso de Tamara.

Íñigo Onieva continúa instalado en casa de Tamara Falcó

Desde allí no solo está viendo cómo se ha convertido en apenas unos días en el personaje polémico de la semana. Y es que está haciendo todo lo posible para que Tamara Falcó lo perdone. Según publica Vanitatis, el empresario no puede contactar con la hija de Isabel Preysler de ninguna manera. Lo ha intentando a través de su teléfono móvil, pero también lo ha intentado con la socialité y Ana Boyer. Eso sí, sin éxito.

Tamara está destrozada y ahora mismo lo último que le apetece es hablar con el que había sido su prometido durante unas horas. Lleva unos días instalada en casa de su madre, donde está recibiendo el cariño y el apoyo de los suyos. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ está pasando unos momentos muy delicados y no termina de creerse lo que le ha ocurrido. Apenas unos días después de compartir con sus seguidores la noticia de su compromiso, Tamara tenía que ver cómo su pareja le era infiel en un vídeo que dio la vuelta a España.

Reaparecerá en unas horas: ¿qué tendrá que decir Tamara?

Este martes 27 de septiembre, la hija de Isabel Preysler tenía previsto a acudir a un acto. Sin embargo, a primera hora de la tarde desde la organización del evento nos desvelaban que había cancelado su cita con la prensa. No está pasando por su mejor momento para enfrentarse a las preguntas más incómodas sobre su ruptura. Sin embargo, finalmente ha dado un paso al frente y ha decidido acudir a la convocatoria y seguir con su agenda de compromisos profesionales.

Ha sido la propia Tamara Falcó quien ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales: «Nos vemos mañana», decía. La marquesa de Griñón acudirá finalmente al Teatro Real, donde a partir de las 19,30 horas se espera su llegada en calidad de embajadora de Kronos Home, la empresa la cual se ha encargado de construir el ático en el mismo barrio de su madre y que hasta hace unos días compartía con su ex. A pesar de que la hija de Isabel Preysler ha confirmado su asistencia a este evento, no es de extrañar que haya puesto algunas condiciones como el hecho de no posar ante los medios de comunicación ni dar declaraciones sobre su situación personal actual. Sin embargo, de momento no hay nada confirmado y este martes puede ser el día en el que Tamara ponla los puntos sobre las íes.