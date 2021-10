Carme Chaparro, que no es muy dada a hablar de su vida amorosa, ha sorprendido enviándole un romántico mensaje a su marido, Bernabé Domínguez

Son contadas las ocasiones que hemos visto a Carme Chaparro hablando abiertamente de su relación sentimetnal con Bernabé Domínguez. No es muy dada a mostrar su lado más romántico y sentimental, por lo que ahora ha llamado especialmente la atención una de las últimas publicaciones de la escritora y periodista. Carme ha querido mostrar públicamente lo orgullosa que está de su pareja, reportero gráfico de profesión y uno de los creadores de ‘Las huellas de elBulli’, el documental sobre la vida de Ferran Adrià. Fue este 20 de septiembre cuando se estrenó a nivel mundialel mencionado documental, y posteriormente se estrenará en la plataforma de Movistar+, será el próximo 7 de octubre de 2021.

Carme Chaparro presume orgullosa del éxito profesional de su pareja

A pesar de que Bernabé prefiere mantenerse en un segundo plano y no convertirse en noticia, Carme Chaparro no ha podido dejar de compartir orgullosa el último trabajo de su marido. De hecho, le acompañó a la presentación que se realizó hace unos días en Madrid e inmortalizó el momento con un selfie de los dos. Una fotografía que quiso compartir con sus seguidores, que son más de 150.000, junto a unas bonitas palabras hacia su pareja: «Siempre estoy orgullosa de él, aunque no le guste que lo diga, ni mucho menos salir en las fotos», ha comenzado diciendo.

«Hace dos semanas, mi marido estrenó en el Festival de San Sebastián ‘Las huellas de El Bulli’, un emocionante recorrido por el legado de Ferran Adrià. Hoy, por fin, lo he visto en pantalla grande, en el estreno en Madrid. Y no puedo ser más espectacular ni estar mejor hecho ni ser más emocionante», continuó diciendo. No quiso terminar la publicación sin confesar lo enamorada que está: «Te quiero y estoy muy orgullosa de ti», dice.

Carme no es la única que tiene bonitas palabras para su pareja. Son muchos seguidores que respaldan las palabras de la escritora: «Berni es pa enmarcar de bonico!! Da gusto estar cerca de él! Ganas de ver las huellas de El bulli!», «Qué bonitos sois los 2 y Berni es mucho Berni…es lindísimo» o «Ratifico todas tus palabras!!! Tipo genial en lo personal y profesional y lo dice Gamonal!!» son algunos de los comentarios que se puede leer en su publicación.

La historia de amor entre la periodista y Bernabé Domínguez

Aunque son contadas las ocasiones que la periodista habla de su pareja, está muy enamorada. Carme Chaparro y Bernabé Domínguez se conocieron en el año 1997, cuando ambos estaban cubriendo el funeral de Lady Di. Desde entonces se han convertido en inseparables. Aunque ella es de Barcelona y él de Sevilla, por motivos profesionales ambos tomaron la decisión de fijar su residencia en Madrid, que es donde viven. Lo cierto es que la pareja de comunicadores no está casada. Y ni tienen intención de hacerlo. Pero su mayor prueba de amor son sus dos hijas: Laia, que nació en el año 2011, y Emma, que lo hizo en el año 2013.