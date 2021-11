Carla Vigo ha cumplido su sueño de ser actriz. Aunque llevaba muchos meses peleando y deseaba con ahínco que alguien le diera una oportunidad laboral, no ha sido hasta ahora cuando se ha subido a los escenarios. La sobrina de la Reina Letizia está feliz y por eso se ha querido dirigir a los que ya no están, en especial, a su bisabuela, Menchu Álvarez del Valle. Junto a una imagen inédita de ambas, la joven le ha agradecido la confianza que siempre tuvo en ella: «Gracias por creer siempre en mí, quería decirte que, aunque no lo veas, he conseguido ser actriz y sé que me has dado fuerza». Unas tiernas palabras con las que revela que ella siempre le empujó a perseguir sus sueños y a no rendirse jamás.

Solo dos meses después de la muerte de Menchu Álvarez del Valle, Carla Vigo ha encontrado su primer gran trabajo como actriz. Rafael Amargo la ha fichado para su espectáculo de ‘Yerma’, una obra teatral que ha acaparado todas las miradas gracias a la presencia de Carla Vigo. Tal y te contamos en exclusiva en SEMANA, la sobrina de la Reina Letizia estaba muy ilusionada con esta andadura y así nos lo reveló ella misma hace tan solo unos días. «Me apetece que sea en directo». No busca callar bocas y es que para Carla Vigo no hay nada más placentero que vivir de su pasión, siendo este el verdadero motivo por el que ha aceptado la propuesta laboral. «No lo hago para demostrar nada. Lo hago porque me gusta«, dijo a este medio cuando se le preguntó por la razón por la que ha aceptado este trabajo.

Días después de su debut, Carla Vigo asegura estar satisfecha y confía plenamente en que este tan solo sea el primer trabajo de muchos. Estar mano a mano junto a Rafael Amargo le abrirá muchas puertas a partir de ahora, aunque pocos confiaran en ella cuando dijo en alto que su mayor deseo era el de ser actriz. Ha sido el bailaor el que tras reunirse con ella la ha contratado para su obra, ya que cree que tiene dotes suficientes para ello. «La veréis como actriz en un registro serio y trabajando bien(…) Parece que promete. Tiene mucha chispa la niña», dijo el coreógrafo antes de que comenzara el espectáculo.

Carla Vigo ha dejado de lado su incursión en la televisión y se ha centrado en los escenarios. Agradecida por poder trabajar en lo que verdaderamente ama, Carla reconoce que ha tenido algunos fallos en sus primeras actuaciones, aunque se esforzará por mejorar en lo que respecta a su carrera profesional.