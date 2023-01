Omar Sánchez ha encontrado el momento perfecto para viajar hasta Turquía y someterse a un nuevo injerto capilar. El que fuera marido de Anabel Pantoja ha demostrado siempre que está muy preocupado por la estética y aunque ya se hizo un injerto, se lo ha tenido que repetir. El canario llegó de Turquía hace apenas unas horas junto a su novia Marina y puso rumbo de nuevo a Gran Canaria, su tierra natal, procedente de Madrid.

El ex de Anabel Pantoja ha cumplido de esta forma un nuevo sueño, ya que llevaba tiempo pensando en pasar de nuevo por esta intervención. Y encima ha estado acompañado de su chica, a la que conoció durante su paso por el programa ‘Pesadilla en el paraíso’. En el aeropuerto se dejaron ver de lo más cómplices. De hecho, no dejaron de mirarse y de dedicarse sonrisas por alguna broma que se hicieron.

Marina ha viajado a Turquía junto a Omar para apoyarlo

Esta reaparición nos ha dejado ver el resultado de su última intervención para ponerse pelo. «Todo ha ido súper bien, no me duele nada, no me he enterado», aseguraba el canario en su Instagram hace unos días. Aunque es un postoperatorio complicado, parece que no está siendo muy duro para Omar Sánchez, que ya está en su casa de Gran Canaria descansando después de unos días fuera de España.

Ahora mismo podemos ver cómo tiene el cuero cabelludo rojo, consecuencia del injerto, y está rapado. De hecho, se puede ver en las imágenes que compartimos a continuación las zonas que ha querido retocar Omar. En la zona de la entradas ha querido poner más pelo y también en la parte de la coronilla. Eso sí, no será hasta dentro de unos meses cuando podamos ver el resultado final de esta intervención.