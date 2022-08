Iker Casillas ha revolucionado las redes sociales al publicar una foto con una mujer. No se trata de una nueva novia ni una nueva ilusión, ni mucho menos. El que fuera guardameta y capitán del Real Madrid ha querido ensalzar la figura de una de sus mejores amigas, pero la imagen de los dos abrazados y dedicándose una mirada cómplice no ha tardado en hacer arder Instagram. «¡Amor total! ¡Sigamos juntos en este camino nuevo de la vida! ¡Por más veces!», ha escrito el exdeportista en su perfil oficial. De inmediato, todo el mundo ha querido saber quién es la mujer a la que ha dedicado palabras tan bonitas. «¿Es tu novia nueva?», «¿Es tu madre?», se han preguntado algunos. Pues ni una cosa ni la otra. La señora en cuestión se llama Olga Esteban y es amiga desde hace años del exdeportista.

No es de extrañar que todo el mundo se haya preguntado con quién ha posado Iker Casillas en su último post. Desde que anunció su separación de Sara Carbonero no se le ha conocido novia alguna. Hace un tiempo se le relacionó con la influencer Rocío Osorno. Entonces, ambos decidieron negar la mayor. Ella incluso se encargó de negar cualquier relación sentimental con el de Móstoles y a través de su cuenta de Instagram explicó a sus seguidores que entre ellos no había vínculo alguno.

Iker Casillas disfruta de unas vacaciones en Navalacruz, su pueblo

A sus 41 años, Iker Casillas disfruta de una etapa dulce, en la que saborea más que nunca los momentos que comparte con su familia y sus seres queridos. Estos días disfruta de unas vacaciones en Navalacruz, su pueblo. Allí acude cada verano y frecuenta los lugares de siempre… y se reúne con la gente de siempre, como esta amiga con la que posa relajado, feliz y que él acompaña en sus redes con las etiquetas «vida bonita», «camino lento pero con abanico» o «aire fresco de sierra».

Cabe destacar que Iker Casillas se muestra cada vez más activo en las redes sociales. Hace unos días, sin ir más lejos, mostraba su faceta más divertida en Tiktok. El exportero del Real Madrid comparte divertidos y desenfadados vídeos en su perfil oficial de esta red y bromeaba con su parecido con el personaje animado Buzz Lightyear, con motivo del estreno de la película.

Hace dos años, Iker Casillas sufrió un infarto de miocardio

Esta nueva faceta como desenfadado ‘influencer‘ tiene mucho que ver con el infarto de miocardio que sufrió el 1 de mayo de 2019. Ese día se llevó el gran susto de su vida mientras entrenaba con su equipo, el FB Porto. Tras aquel revés se vio obligado a decirle adiós a una de sus grandes pasiones, el fútbol, y poco después anunció su retirada. «Desde hace dos años celebro también la fecha en la que sufrí el infarto. Ese día volví a nacer«, ha explicado hace unos meses.