El actor ha revelado en ‘El Hormiguero’ que padece un raro trastorno desde hace años.

Este miércoles, Hugo Silva ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ en compañía de Michelle Jenner para hablar de la serie que los ha vuelto a unir: ‘La cocinera de Castamar’. Durante su visita al programa de Antena 3, el actor ha hablado del extraño problema que le impide tener un sueño normal.

El madrileño sufre algo similar al duermevela, una alteración del sueño que provoca un sueño inquieto y frecuentemente interrumpido. Los episodios que vive le hacen verse desde fuera de su cuerpo y experimentar extrañas sensaciones. «No es que sufra el duermevela… El duermevela es un estado en el que todos estamos en algún momento cuando pasamos al sueño», ha detallado. «El problema es que yo durante mi vida sí que me ha pasado muchas veces que me he quedado entre el sueño y que no… El tema es que visualizo la habitación donde estoy perfectamente. En realidad estoy dormido y tengo los ojos cerrados, pero creo que tengo los ojos abiertos«.

«Empiezas a ver sombras en tu habitación»

El intérprete ha explicado que lo suyo suena a raro, pero «esto le pasa a mucha gente. El problema es que como realmente estás soñando se mezcla un plano con el otro y empiezas a ver sombras y cosas en tu habitación que no corresponden. ¡Un perro puedes ver y todo! Pero esto le pasa mucha gente».

«Se pasa muy mal rato. Agobia mucho», añadía. «Estás totalmente convencido de que estás despierto, pero no te puedes mover. Crees que estás despierto, pero tienes los ojos cerrados. Es un coñazo». Curiosamente las hormigas Trancas y Barrancas conocen bien su trastorno. «Se puede controlar. Una amiga se pone a a volar, pero controlado», apuntaba Damián Molla. «Me ha pasado alguna vez que me ha pillado relajado y me he dado alguna vuelta», le respondía Hugo Silva. «Alguna vez me pasa que estoy en un sueño, me creo que me he despertado y creyendo que me he despertado me pasan cosas terribles», comentaba Juan Ibáñez.

«Últimamente me pasa muy poco»

Por suerte, Hugo Silva lleva tiempo sin sufrir episodios como los que ha narrado: «Últimamente no me pasa o me pasa muy poco. Y cuando me pasa lo reconozco enseguida».

Hugo Silva y Michelle Jenner revolucionaron a los espectadores con sus papeles en la serie ‘Los hombres de Paco‘. Ahora vuelven a trabajar juntos en ‘La cocinera de Castamar’. En esta serie de época participarán como personajes enfrentados. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Fernando J. Múñez, publicada en 2019, ambientada en el Madrid del siglo XVIII, y que hace un recorrido por la vida de los nobles de la época.