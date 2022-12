Desde que Tamara Falcó hablara de su nueva ilusión en televisión, el nombre de Hugo Arévalo está en boca de todos. La posibilidad de un romance entre la socialité y el empresario es la noticia de la semana. Ella ha explicado a SEMANA «Hugo es estupendo, pero es pronto para hablar de nada». Para ella se trata de un amigo íntimo, alguien muy cercano al entorno de Isabel Preysler y su clan. Sin embargo, para el gran público sigue siendo un desconocido. Y todo parece indicar que quiere seguir siéndolo. Ahora, todo el mundo se hace todo tipo de preguntas: quién es él, a qué se dedica, cuánto dinero gana, cómo conoció a Tamara o cuáles son sus verdaderas intenciones con ella. Sin embargo, él prefiere mantenerse en el anonimato. Prueba de ello es que desde que se destapó que entre ellos hay algo más que una amistad ha desaparecido del mapa. ¿Dónde se ha metido? Según cuentan a SEMANA personas del entorno de la marquesa, Hugo siente cierto vértigo ante la notoriedad de la colaboradora. «Quiere ser cauto y no adelantarse a los acontecimientos», nos explican. Esto explica que se mantenga al margen del foco mediático.

En nuestra revista, desde este miércoles mostramos declaraciones exclusivas de la marquesa de Griñón, quien nos habla de cómo está su corazón y qué piensa del empresario con el que se siente ilusionada. Ella asegura que solo se encuentran en el inicio, y aunque va dando pasos al frente y compartiendo tiempo con él, quiere ir con pies de plomo. Ir poquito a poco. Es cierto que aún necesita su espacio. El pasado martes, sin ir más lejos, Tamara acudía al concierto de Aitana en el Wizink Center de Madrid acompañada de su hermana, Ana Boyer, su cuñado, Fernando Verdasco, y un grupo de amigos (incluido Rafa Nadal, que no se perdió la cita). De Hugo no supimos nada: no estuvo con Tamara en su noche musical.

«Hugo Arévalo es un gran amigo de Tamara desde hace tiempo»

Y es que, según revelan a SEMANA fuentes cercanas a Tamara Falcó, Hugo «no quiere fama». Estas opiniones no coindicen con lo que dice Íñigo Onieva. El que fuera prometido de la madrileña considera a Hugo Arévalo «un nuevo rico» y cree que lo que persigue es ascender socialmente. Este martes, el reportero Raúl González, ha manifestado que «lo que quiere Hugo es una posición social, que es lo que le falta», incluso que podría estar utilizándola. Pero estas afirmaciones no coinciden en absoluto con lo que sostiene el entorno de la colaboradora. «Es un gran amigo de Tamara desde hace tiempo. Es una persona habitual en casa de Isabel Preysler. La relación con la familia de Tamara es muy cercana», nos dicen. No en vano, estaba en la casa de la socialité el día que se destaparon las imágenes de Iñigo Onieva con otras mujeres.

Hugo, como amigo, ha sido una de las personas en las que se ha apoyado Tamara tras romper su compromiso con Onieva. Pero ya formaba parte de su círculo íntimo años atrás. Acompañó a la familia a la boda de Christian de Hannover y Sassa de Osma en Perú. También estuvo a su lado en su viaje espiritual a Lourdes. Y no hay encuentro familiar en el hogar de Isabel Preysler en el que no se cuente con él, tal y como nos dicen: «Es una persona muy querida en la familia».

Hugo Arévalo es uno de los hombres más ricos de España

Tan cercana es la figura de Hugo Arévalo en la vida de Tamara que ella lo ha invitado a pasar el Fin de Año juntos. No estarán solos, ya que han sido convocados otros muchos invitados a la fiesta que Isabel Preysler organiza en su domicilio, en la exclusiva urbanización Puerta de Hierro de Madrid. Así, la hija del desaparecido Carlos Falcó dará la bienvenida al nuevo año 2023 junto al hombre que, esta vez sí, podría ser la persona con la que ansía formar una familia. Dicen que él es un partidazo. Y no lo decimos nosotros: en el año 2019, la revista ‘GQ’ lo incluyó en la lista de hombres menores de 40 años más ricos de España. Y es que con solo 34 años empezó a invertir en empresas: en más de 70 para ser precisos. «Conseguí dinero de algunos cercanos y el banco», ha contado él mismo al relatar su éxito empresarial. Y aunque, dicen, no tiene casa propia y ha comprado su primer coche hace apenas un mes, «es un hombre de familia» que tiene «mucho dinero» y «tiene buenas intenciones con Tamara». Solo el tiempo dirá si es así y si, tal como nos revelan, seguirá manteniéndose al lado de ella en un discreto segundo plano.