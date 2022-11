La Selección Española está a punto de enfrentarse a su segundo partido en el Mundial de Qatar 2022. Pero antes de que eso ocurra, Luis Enrique, el seleccionador español, le dio a sus jugadores un día libre para que pudieran desconectar y descansar antes del encuentro contra Alemania. Ante esto, la hija del entrenador, Sira Martínez, aprovechó para pasar tiempo con Ferran Torres y disfrutar de las playas y calles de Doha.

Desde que Luis Enrique tomara la decisión de narrar en primera persona todas sus vivencias en el Mundial de Qatar a través de Twitch, lo cierto es que todas las miradas están puestas sobre su yerno y jugador de la selección, Ferran Torres, y su hija mayor. Sira Martínez también se encuentra en la sede del Mundial y en el día libre de la Selección aprovechó para pasar tiempo con el futbolista. Ambos desconectaron y disfrutaron de un divertido día en las playas de Doha. Como no podía ser de otra manera, inmortalizaron el momento y pudimos ver a los dos tortolitos derrochando pasión en medio de un paradisiaco paisaje.

Después, la hija de Luis Enrique y el jugador también tuvieron tiempo para explorar la ciudad y perderse por sus calles. En concreto, gracias a las historias de la joven, podemos ver cómo hacían turismo y descubrían los encantos de los edificios de Doha. Para terminar el día libre, pasaron el tiempo en el gimnasio haciendo ejercicio.

Luis Enrique y las bromas sobre su yerno

En el debut de La Roja contra Costa Rica, Ferran Torres anotó uno de los siete goles y se lo dedicó a su chica haciendo la «S» con las manos. Un gesto muy significativo por el que preguntaron a Luis Enrique y qué pasaría si el joven celebrase un gol en el Mundial haciendo el gesto del chupete, en referencia a un embarazo. «Si Ferran Torres marca gol, me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete, lo cambio al momento. Lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un césped. Solo faltaría. Bromas, las justas», aseguraba.

Hace unos días, un espectador quiso saber cuál era la prolongación de Luis Enrique en el campo después de que Vicente del Bosque asegurara que la suya fue Sergio Busquets. Tras pensárselo durante unos segundos, el entrenador señaló a su yerno. «Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza«, decía entre risas.