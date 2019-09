Hiba Abouk denuncia una agresión racista de una fan: “Vete a tu país”

Hiba Abouk ha vivido un amargo enfrentamiento en su perfil de Instagram con una usuaria racista que le mandaba a ella y a su familia a su país. El problema llega no solo con este tipo de conductas o el hecho de que alguien se crea en el derecho de decidir dónde y quién pueda estar en un territorio, sino que la actriz ha nacido en Madrid y tampoco tiene por qué escuchar estos ataques. Así lo ha mostrado ella misma en sus stories de Instagram, denunciando que aún existan personas como la que le han atacado sin piedad.

Hiba Abouk grita su amor a los cuatro vientos, ¡por fin!

La pelea surgió en Instagram cuando Hiba Abouk compartió en su perfil de Instagram un extracto de un artículo de ‘El País’ centrado en el éxito de Rosalía. Este párrafo rezaba así: “Lo de que la envidia es el deporte nacional es un aforismo tan asumido en la cultura española que ya resulta una simplificación. España tiene, además de envidia, cierto complejo de inferioridad cultural que la lleva a celebrar abochornada la repercusión mundial de La Macarena, el Aserejé o el Ecce Homo de Borja, pero a no creerse del todo que en Hollywood todo el mundo adore a Pedro Almodóvar desde 1988. Nadie ha atacado a Antonio Banderas, Óscar Jaenada o Jordi Mollá por trabajar en Estados Unidos como sí se ha ridiculizado a Penélope Cruz, Elsa Pataky o Paz Vega por hacer exactamente lo mismo. De Fernando Rey se aplaude que saliese en French Connection, de Sara Montiel se recuerda cómo le freía huevos con ajo a Marlon Brando”.

Hiba Abouk habla sobre su dura infancia y sus comienzos

Hiba Abouk quiso hacer suya esta reflexión, respaldando la idea de que el talento de la mujer a veces no es valorado, pero en cambio con los hombres hasta el más mínimo detalle es aplaudido. En comparación, las mujeres han salido peor paradas y somos nosotros mismos quienes no valoramos nuestros propios referentes internacionales. Una reflexión que cabreó y mucho a una de sus seguidoras, que no dudó en insultarla sin miramientos con ataques racistas.

“Pues si tanto te repugna España vete a tu país, que encima que te damos de comer a ti y a tu familia criticas mi país. Vuélvete a comer mierda a Túnez”, le decía una de sus fans con mal gusto en un arrebato que encierra mucho odio. Eso sí, lo hizo por mensaje privado, pero Hiba Abouk quiso mostrarle a todos cómo actúa la persona tras el usuario @nadiags7 que le ha insultado.

“¿A qué país quieres que me vaya si soy española? Nadie me da de comer, solo mi trabajo y lo que yo genere”, fue la respuesta de Hiba Abouk a modo de zasca a su enemiga virtual. Una respuesta que evidencia el desconocimiento, no solo a valorar una cultura distinta, sino al hecho de que la actriz es madrileña de nacimiento, aunque sus orígenes estén fuera de nuestras fronteras. ¿Se lo dirían a cualquier persona o solo a ella?