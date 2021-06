Los hermanos de José Ortega Cano desvelan cómo ha salido la operación y cuándo le darán el alta

El entorno más cercano de José Ortega Cano se ha mostrado muy preocupado por la última intervención de corazón a la que ha tenido que someterse el torero. Tras una prueba del corazón, concretamente un TAC, de la que recibieron un resultado negativo, este martes se ha tenido que operar de urgencia arropado por su mujer, Ana María Aldón, y sus hermanos, Paco y Conchi. Ahora, ya respiran más tranquilos. El torero ya ha salido de la operación a la que tenía que someterse, un cateterismo para analizar posteriormente cuál es su estado para así tomar decisiones futuras. Sus hermanos están mucho más tranquilos una vez que este ha salido de quirófano y se encuentra en buen estado. Ellos mismos nos lo cuentan.

Paco, el hermano de Ortega Cano, revela qué tal ha ido la operación del torero

Tal y como podéis ver en las imágenes que hemos compartido unas líneas más arriba, los hermanos del diestro han salido del hospital Universitario HM Monteprincipe, en Madrid, donde ha tenido lugar la operación. Si esta mañana llegaban a primera hora con el semblante serio e incluso Conchi al borde de las lágrimas, a su salida se han mostrado mucho más tranquilos al conocer que la operación ha sido todo un éxito y están muy contentos. Ya respiran aliviados. Así mismo lo han confesado ellos. Conchi y Paco han desvelado que la operación de su hermano José ha salido «muy bien, muy bien».

El hermano del torero ha asegurado que la familia está mucho más tranquila tras la intervención, que ha salido muy bien: «Sí, tranquilidad total», ha dicho al respecto. Además, su rostro confirmaba sus palabras, ya que ya respiran aliviados. También su hermana, Conchi, ha dado algunos datos claves de la intervención y ha revelado cuándo le darán el alta hospitalario: «Pues a lo mejor mañana», ha asegurado.

El diestro podría recibir el alta médica este miércoles

El hecho de que mañana pueda recibir el alta médica significa que ha sido todo un éxito. Además, ha confesado que el diestro se ha puesto muy contentos al verlos a todos juntos haciendo piña y pendiente de su estado de salud: «Le da mucha alegría de vernos. ¿qué va a decir? Nosotros estamos muy unidos todos». ¿Son estas palabras un dardo envenenado a Rocío Carrasco? Sea como fuere, lo importante es que el diestro ya ha salido de su intervención quirúrgica y se encuentra recuperándose.

Los últimos meses no han sido fáciles para ellos. Ortega Cano no ha podido evitar estar en el disparadero con la docuserie de Rociito y esto, sin querer, ha afectado también a su estado de ánimo. Eso no quita que se muestren positivos ante su futuro y que tengan la fuerza suficiente para superar este problema de salud.