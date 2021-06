Los hermanos de la colaboradora se han trasladado a su domicilio para acompañarla en sus horas más difíciles.

Las últimas horas están siendo difíciles en el entorno de Mila Ximénez. Hace apenas unos días, la colaboradora de televisión recibió el alta hospitalario después de su último ingreso debido a un ataque de ansiedad. La sevillana sigue en plena lucha contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace un año, pero su estado de salud es delicado.

Ante esta situación, sus seres queridos están más unidos que nunca. Sus más allegados se han trasladado a su domicilio en Madrid para acompañarla en esta complicada fase de la enfermedad. Sus hermanos Concha y Manolo, que han estado muy pendientes de ella en todo momento, han llegado a su piso hace unas horas. Con el semblante serio, sus rostros -aunque cubiertos parcialmente por las mascarillas- reflejan su preocupación por la evolución de la andaluza.

Los hermanos de Mila son una piña y han sido las personas que más la han acompañado en su dura lucha contra el cáncer. Ahora que la situación requiere mayor presencia no han dudado en estar muy próximos a ella, en el corazón de su hogar. Mila necesita más que nunca el calor y el cariño de los suyos, y es exactamente lo que están haciendo. Entre todos los miembros de la familia la están arropando y mostrándole el cariño que sienten hacia ella.

Hace unos días, su hija, Alba Santana, tomó un vuelo desde Ámsterdam, donde vive con su marido y sus hijos, para estar al lado de su madre en la capital. Así, hemos visto salir a la hija de Manolo Santana de la casa de su madre y dar un paseo por las calles aledañas al edificio. Al igual que sucede con sus tíos, su cara no oculta cierta tristeza.

Cabe destacar que las imágenes de la salida de Mila del hospital, publicadas en EXCLUSIVA en SEMANA, se la ha visto muy frágil y en silla de ruedas. El tratamiento que recibe en la clínica La Luz de Madrid, donde también tuvo lugar su ingreso, ha resultado muy duro.

La colaboradora anunció su enfermedad en ‘Sálvame’ el 15 de junio del 2020, hace poco más de un año. Con lágrimas en los ojos, confesaba sentir miedo ante el largo camino que le quedaba por delante, pero se mostraba fuerte y con ganas de pelear. «El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia», decía. Entonces pensaba que su tratamiento sería más corto, pero en todo este tiempo no le ha faltado el apoyo de los suyos como impulso fundamental para continuar su batalla.