Georgina Rodríguez ha vuelto a ser víctima de “fuego amigo”, como ella hace alusión a los ataques que recibe por parte de aquellos que deberían velar por ella por su estrecho vínculo, pero que al final hacen todo lo contrario y cargan contra ella o le realizan gestos públicos muy feos que dejan entrever que la cordialidad con su familia política brilla por su ausencia. Y esto es precisamente lo que ha tenido que aguantar una vez más la novia de Cristiano Ronaldo, que ha sido víctima de una nueva fechoría por parte de una de sus cuñadas, en esta ocasión, de Elma Aveiro, que ha rescatado el hacha de guerra que muchos creían enterrado.

La hermana mayor de Cristiano Ronaldo es la encargada de organizar la Madeira Fashion Designers. Un evento de gran calado informativo para el país vecino que ha servido a Elma para asestarle un duro varapalo a su cuñada. A la hora de elegir a la maestra de ceremonias que conduciría la gala, Elma no ha querido contar con Georgina Rodríguez, a pesar de que ya ha acogido actos similares como presentadora y que aceptaría sin mayor problema, lo que supondría un gran altavoz para la convocatoria a nivel internacional. Sin embargo, en su lugar, se ha elegido a otra mujer para ejercer de conductora de la velada, la portuguesa Merche Romero. Una elección que está levantando ampollas, no solo porque la artífice ha sido la hermana del futbolista, o por no encargarle la tarea a Georgina Rodríguez, sino porque la elegida pasará a la historia del papel cuché por ser la primera novia oficial de Cristiano Ronaldo. ¿No había nadie más para este trabajo?

Merche Romero es famosa en Portugal, quizá ahí radica su fichaje por parte de la hermana de Cristiano Ronaldo, pero no se ha librado del escándalo en territorio luso. El hincapié que ponen todos es que se trata de su exnovia y entre todas las famosas ha elegido precisamente a la que más daño podría hacer a Georgina Rodríguez, con la que no atesora una buena relación, aunque parecía que habían llegado a un acuerdo de mutuo respeto y no agresión. La paz ha terminado, al menos para los medios lusos que se han hecho eco de la noticia, donde se ha llegado a tachar a la hermana del jugador de ser “oportunista y de hacerle un feo más a Georgina en su momento más bajo”, aseguran, haciendo alusión a la pérdida del bebé que esperaba y las críticas que está recibiendo ahora por haber cogido unos kilos de más.