Hallan muerta a Verónica Forqué en su casa de Madrid. La actriz ha sido encontrada en su casa después de que los servicios de emergencias recibieran una llamada de una amiga, que la encontraba ya sin vida en su domicilio. Era una de las actrices más conocidas de nuestro país.

Había vuelto a la actualidad tras su paso por la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, donde había protagonizado algunas polémicas. En medio del revuelo mediático, la actriz ha sido hallada muerta este mismo lunes en su casa de Madrid. Hasta su domicilio se han trasladado los servicios de urgencia del SUMMA 112, que no han podido hacer nada por su vida. Así lo confirma El Mundo.

La actriz, que acababa de cumplir el pasado 1 de diciembre 66 años, que volvió al foco de la noticia recientemente por su paso por el programa culinario de TVE, había hablado de las depresiones que había sufrido a lo largo de su vida. Forqué tomó la decisión, precisamente, de abandonar el programa ‘MasterChef’, pero no dijeron el motivo.

«Mi cuerpo dijo basta», decía Verónica Forqué. Pocas semanas después de que se celebrara la final del conocido programa de TVE, Verónica Forqué ha sido encontrada en su casa de Madrid muerta sobre las 12.49 horas. Por ahora se desconocen los motivos de su muerte.

Verónica Forqué ha sido hallada muerta en su casa de Madrid

Se vio en la obligación de abandonar el programa sin previo aviso. «No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada», declaró la actriz en TVE. «He luchado diez semanas, esta ha sido la mejor experiencia de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho», decía orgullosa de la decisión que había tomado. «Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo. El cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena», terminaba diciendo convencida de que podría ser algo temporal, de que su vuelta se podría producir.

A pesar de su insperada salida del programa, Verónica Forqué pasaba por uno de los mejores momentos de su vida. Sobre todo, porque había tomado la decisión de ser personaje de televisión aceptando un reto tan duro y divertido como es ser concursante de ‘MasterChef Celebrity’.