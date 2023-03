Habla la novia de Carlos Rubí, el amigo especial de Carla Barber: "Cancelé mi boda por él, estoy destrozada"

"Llevábamos varios años juntos. No me puedo creer lo que ha pasado...Tiene que ser una pesadilla". Amy Lauren aún no se puede creer que Carlos Rubí, el que era su novio hasta hace poco más de una semana, haya sido capaz de serle infiel. Mucho menos que ella se enteraría al mismo tiempo que el resto de España. Y es que este apuesto cirujano ha sido pillado besándose con Carla Barber cuando él y Lauren todavía mantenían una relación, un vínculo que ha saltado por los aires y del que ahora SEMANA tiene todos los detalles. "Me entero del beso con Carla un miércoles, el mismo día que se publican las fotos y los medios descubren quién es él. Me avisó una amiga de la noticia. Todavía sigo en shock", explica a esta revista.

Lauren lleva varios días sin dormir y tiene el corazón roto. Ella, este mismo viernes, ha recogido sus cosas del hogar que tenían en común. "Lo más fuerte de todo es que yo estaba invitada a la comida en la que Carlos y Carla se conocen, el mismo día en el que se besan. No pude ir porque tenía un compromiso de trabajo en París", nos desliza. Una velada a la que acudieron también los que eran sus suegros, la hermana de Carlos Rubí y su cuñado. "Durante la comida él y yo nos mensajeamos y hablamos con normalidad. Hay un momento en el que le pregunto por Carla y él me dice que puedo estar tranquila porque está embarazada. Ahí yo me relajé", señala. "Carlos me decía que le podía venir bien para su clínica". Sin embargo, días después descubre gracias a la prensa que la comida en casa de Carla terminó con beso incluido. "Desde entonces ni como ni duermo", explica a este medio.

Su noviazgo estaba más que consolidado, de hecho, tenían planes de mudarse a otra casa más grande en Mallorca antes de este verano. Pero, ¿qué sucedió cuando Lauren descubre las fotos de su novio y Carla Barber juntos?, ¿qué explicación le ha dado él? "A mí me tiene bloqueada. Solo respondió a un amigo al que le dijo que Carla no era su novia y que, además, él podía hacer lo que le diera la gana. Que sepa Carla que a ella le va a hacer lo mismo", dice Lauren muy dolida. Un patrón que, según Lauren, ha repetido con sus otras relaciones.

Al otro lado del teléfono se escucha a alguien roto, a una mujer que jamás esperó este final para su historia de amor. "Él era súper cariñoso conmigo. Era especial y todo estaba bien entre nosotros (...) En la semana previa a que quedara con Carla me había regalado un viaje a París", apunta Lauren en conversación con SEMANA. "Estoy destrozada", insiste. Desde que saltara la noticia no ha dejado de recibir mensajes de cariño, muestras de aquellos que han vivido de cerca su relación y que ahora lamentan lo sucedido. Lauren, la ahora exnovia de Carlos Rubí, hubiera esperado una explicación por su parte y que diera la cara, no obstante, no ha sido así. "Cancelé mi boda por él, lo dejé todo porque apostaba por esto y mira lo que ha pasado", confiesa.

A pesar de que Carla Barber ha asegurado que no está ilusionada y que, de momento sigue soltera, lo cierto es que sus imágenes junto a Carlos Rubí hablan por sí solas. Pasionales y cómplices, así se mostraron ambos cuando creían que nadie les veía, sin imaginar entonces que coparían titulares. Un nexo que, a tenor de las palabras de Lauren, podría haber empezado con mal pie.