Sin duda ha sido toda una sorpresa. Nada hacía presagiar que Cristina Pedroche estuviese embarazada de su primer hijo junto al chef Dabiz Muñoz. Y menos que se anunciase a tan solo tres días de su gran noche en la Puerta del Sol de Madrid. La noticia ha provocado todo un tsunami en todas las redacciones de los medios de comunicación. Era algo totalmente inesperado, tanto es así que han sido muchos los que se imaginaban que se trataba de una inocentada. El embarazo de la comunicadora ha pillado por sorpresa a todos, menos a sus más allegados. SEMANA ha podido hablar con ellos, que se muestran “muy felices”.

Su familia y amigos sí que eran conocedores de la noticia, aunque lo mantenían en el más absoluto de los secretos: “Nos extraña que no haya salido antes, cada vez era más evidente.Hay cosas que, por mucho que se quiera, no se pueden ocultar. Todos teníamos cuidado de hacer la más mínima referencia al tema. Son cosas muy delicadas, ella es la que tiene que compartirlo en el momento que considere”, cuenta el círculo más íntimo de la presentadora a SEMANA. Aunque eso, sí, nos aclaran que “en ningún momento ha querido confirmarlo, porque su intención desde el principio era contarlo a todo el mundo durante la retransmisión de las Campanadas”, tal y como había revelado hoy la revista Lecturas .

Cristina tenía pensado hacer toda una declaración de amor a su marido, Dabiz Muñoz, en los últimos minutos del 2022. Tenía todo perfectamente pensado y medido y soñaba con que llegase el día de revelarlo. Un plan que, tal y como ha podido conocer esta revista, mantendrá pero con un sabor agridulce: “Está apenada porque es algo que le habría gustado anunciar a ella, pero es consciente de que va a arrasar. Si antes era evidente que Antena 3 iba a mantenerse a la cabeza en la noche de las Campanadas, ahora va a reventarlo en audiencia. Al final, que la noticia se haya filtrado no hace más que aumentar la expectación que tenía todo el mundo por verla. Este año encima, será el más sorprendente”, añaden los que la conocen muy bien.

Lo que más le ha molestado ha sido que la filtración ha venido de alguien que la conoce bien, pues es algo que sabía un grupo muy reducido de personas: “Sabe y es perfectamente consciente de que una revista no saca una noticia así con cuatro fotos saliendo de un hospital. Alguien cercano a ella lo ha confirmado y eso es lo que más le chirría, no lo entiende”. Aún así, nos insisten en que “el momento en el que lo anuncie será muy emocionante”. Fue la propia Cristina la que este martes avanzó parte de lo que sucedería en la retransmisión de las Campanadas, un instante en el que tanto ella como el resto de público promete emocionarse. “Este año es el año del mensaje. Es el año que me gustaría que hubiese un poco de lagrimita. Toca lagrimita, creo que la gente va a llorar. Lo pienso y me emociono muchísimo”, dijo la presentadora.

Lo que sí que parece tener claro es que no se quiere pronunciar hasta la tan esperada noche, no va a realizar ningún tipo de declaración en los medios. “Va a mantenerse en silencio, está recibiendo muchísimas llamadas pero no va a responder a nadie hasta que se suba al balcón el 31 de diciembre. Ese será su momento”. Así las cosas, solo nos queda esperar a uno de los momentos que prometen batir todos los récords de audiencia.