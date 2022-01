Guti y Romina Belluscio pusieron el broche final al 2021 con el bautizo de su hijo pequeño, Romeo, con el que sorprendieron a sus seguidores desde Argentina. La pareja quiso que su último vástago recibiese aguas bautismales en la tierra natal de la periodista y desde allí abrían un álbum de fotos muy personal para acercar a sus seguidores algunas de las preciosas fotos que dieron como resultado de la feliz celebración. Sin embargo, parece que no será la única cita que la familia prepara por este acontecimiento y es que, tal y como ha desvelado ahora Zayra Gutiérrez, hija del futbolista, ya están preparando un bautizo similar en suelo español para poder festejar junto a los suyos este feliz momento, aunque esta vez sea sin ceremonia religiosa y tan solo con un encuentro familia para compartir mesa y mantel, además de buenos momentos para el recuerdo.

“Despedimos el año agradeciendo lo mejor de nuestra vida, nuestra hermosa familia y bendiciendo a nuestro amado Romeo. Gracias a nuestra familia argentina por acompañarnos en este día tan especial”, escribía Romina Belluscio como acompañamiento a algunas de las instantáneas del bautizo de su hijo. Un evento que en breve podríamos reproducir en España, como así afirma Zayra Gutiérrez: “Sí, lo va a hacer en España con nosotros. No Iglesia y todos eso, pero sí una comida vamos a hacer”, decía feliz la hija del futbolista, que no pudo asistir al primer bautizo en Argentina debido a problemas familiares: “Yo no podía ir porque como tengo aquí a mi abuela y todo me daba penita dejarla sola en Nochebuena, pero yo sabía perfectamente que le iban a bautizar”.

Vídeo: Europa Press

No obstante, Zayra asegura que ha estado muy presente en el bautizo de su hermano pequeño, al menos de manera virtual, siendo testigo de cada momento a través de fotos y vídeos que su padre le hacía llegar. Parece que la relación de Guti con su hija ha mejorado y ella asegura que hablan ahora a diario. Quizá sea por el hecho de que Zayra ha dejado atrás los escándalos del inicio de la pandemia en los que se saltó todos y cada uno de los preceptos de las restricciones y puso el foco de la polémica sobre la familia. Desde hace meses está más relajada y acaba de dar un paso más con su novio, Miki Mejías, con el que acaba de adoptar un perrito. Se rumoreó que preparaban boda en octubre por culpa de una fotografía en la que iban vestidos de novios y aparecía un emoji de una alianza. Pronto despejaron las dudas y dejaron claro que son jóvenes y pese a estar muy enamorados, aún no ha llegado el momento de dar este paso tan importante.