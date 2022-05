Gustavo González y María Lapiedra se dieron el ‘sí, quiero’ este sábado 7 de mayo por segunda vez. La pareja se ha casado en Girona en una boda íntima a la que solo han acudido familiares y sus amigos más cercanos, sin embargo, no han podido evitar que parte de su enlace acabara en la Red. En un entorno idílico, con una comida al aire libre y junto a un lago que daba un toque romántico, ambos disfrutaron de una boda por todo lo alto. Cuatro meses después de su ceremonia civil, Gustavo González y María Lapiedra han protagonizado su día más esperado y lo han hecho ante varios cámaras, detalle que ha llamado profundamente la atención.

Ella ataviada con un vestido de palabra de honor con una cola larguísima y él con un chaqué, compartían diseñador, un artista catalán en el que confiaron plenamente para su cita nupcial. Del brazo y sin poder evitar emocionarse, Gustavo y María llegaron de la mano hasta el altar, paseo en el que más de cinco personas les acompañaron para no perder detalle y que quedara todo grabado. Un paraguas para la cámara, varias cámaras de fotografía o una de vídeo son solo algunos dispositivos que estuvieron allí presentes, escenario que no ha pasado desapercibido en el universo 2.0.

Ya son marido y mujer y, aunque no han querido publicar todavía nada en sus respectivas redes sociales, quien sí lo ha hecho han sido compañeros de profesión de Gustavo, quienes se fotografiaron en el enclave elegido por la pareja para su gran día. Kike Calleja, Jordi Martín o Sergi Ferre inmortalizaron algunos instantes de la unión y, aunque no posaron con los novios, sí mostraron el jardín en el que se estaba celebrando el matrimonio así como sus looks.

Gracias a ‘Algo pasa tv’ los seguidores de la pareja han sido testigos de esta boda en la que se han jurado amor eterno. Una publicación de más de dos minutos que nos cuela en este enlace que nada tiene que ver con el celebrado el 7 de enero y es que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt en Barcelona y estuvo oficiada por la jueza de paz de la localidad del Maresme barcelonés.

Gustavo González disfruta de los días previos al juicio de la Operación Deluxe, una trama de espionaje en la que varias personas han tenido que declarar. Está previsto que el juicio se celebre el día 13 de junio, pero según ha podido confirmar SEMANA, la fecha podría cambiar debido a que el abogado de la productora, La Fábrica de la Tele, ha alegado tener otro juicio ese mismo día.