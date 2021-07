La nueva incorporación de Rocío Carrasco como una más en el plantel de ‘Sálvame’ ha generado una auténtica revolución en el programa. Más cuando ahora están saliendo a la luz ciertos secretos de sus nuevos compañeros. Miguel Frigenti ha confesado en el ‘polideluxe’ que defendió a la hija de Rocío Jurado buscando una finalidad: estar más días trabajando en ‘Sálvame’.

El colaborador no ha dudaba en contestar afirmativamente a la pregunta que le ha realizado Conchita en ‘Viernes Deluxe’, lo hacía sin tapujos. Su férrea defensa a Rocío Carrasco se debía a un interés personal y profesional. Una posición radicalizada que buscaba un objetivo: trabajar más días en televisión. Algo que va contra el espacio de Mediaset, también una gran mentira de carácter profesional. Frigenti demuestra una falta de moral en un tema muy serio como es el de los malos tratos. No todo vale por hacerse un hueco en la pequeña pantalla.

Frigenti se ha defendido de la siguiente manera: «Yo creo en el testimonio de Rocío Carrasco profundamente desde el principio. No he tenido nunca ninguna duda sobre su testimonio. La he defendido y la defiendo porque creo en ella. También tengo que reconocer que defender a Rocío Carrasco me ha venido bien para mi carrera. Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho. No es por desmerecer a ningún compañero, pero creo que está a la altura, y creo que he estado mejor que muchos compañeros con más años de trayectoria».

«Sé que defender a Rocío Carrasco me ha beneficiado. Yo he hablado con mis directores y me han felicitado en muchísimas ocasiones diciéndome que he hecho un buen trabajo. Mis directores sí que me han premiado viniendo más veces a ‘Sálvame Diario'». Añadía que su defensa no era «artificial»: «La he defendido de corazón».

Kiko Matamoros carga contra Frigenti

Uno de los más críticos con la actitud de Frigenti ha sido Kiko Matamoros. «La pregunta te ha desnudado como un especie de oportunista que ve que esa situación o esa posición le beneficia». Le ha achacado su poca honestidad en este tema, también le elogiaba en otros aspectos profesionales. «Me parece un señor que sabe entrar en el cuerpo a cuerpo y que tiene un discurso bastante cultivado. También le tengo calado en el sentido que tiene muy buen olfato para saber cuál es el viento favorable y abrir la vela. Funciona y eso está bien».

Una nueva polémica cuando Miguel Frigenti está siendo muy duro con Olga Moreno y su paso por ‘Supervivientes’. Durante la última gala se centró en la mujer de Antonio David Flores y su robo a Melyssa Pinto. Compartió un controvertido tuit que pronto eliminó de su perfil: «Si roba niños, ¿no va a robar comida?». La hermana de Olga Moreno, Raquel, le contestaba con las siguientes palabras: «Esto que dices lo vas a tener que demostrar. Policía, por favor, hay que tomar medidas».